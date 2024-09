La crise du géant allemand de l'automobile VW s'étend. Le groupe aurait l'intention de supprimer des milliards d'investissements et de réduire les moyens de développement. Entre-temps, on parle de milliers de suppressions d'emplois supplémentaires.

Jean-Claude Raemy

Le torchon brûle chez le plus grand constructeur automobile d'Allemagne! Il y a une semaine, une sévère cure d'austérité a été annoncée chez VW, avec des licenciements et des fermetures d'usines. Mais le désastre est encore plus grave, comme le rapporte le «Manager Magazin» en se basant sur des informations internes. Selon le média, jusqu'à 30'000 emplois serait sur la sellette. Cela représenterait plus de 20 pour cent de tous les emplois du groupe VW.

Mais ce n'est pas tout: les investissements dans le développement semblent également être réduits. VW veut économiser 20 milliards d'euros dans ce domaine. Là aussi au détriment de nombreux employés de ce secteur. On parle de 6000 suppressions d'emplois rien que dans le développement.

Les directives environnementales touchent l'entreprise

Le durcissement des directives européennes en matière de CO2 est un problème. Celles-ci touchent la marque principale VW, qui subit ainsi des pertes et a même budgété 300 millions d'euros de pénalités.

La situation chez le constructeur automobile VW serait encore plus grave que prévu. Photo: AFP

Selon le «Manager Magazin», la performance des filiales du groupe Audi, Skoda et Porsche et le résultat en Chine suffisaient jusqu'à présent à financer en partie le groupe VW à Wolfsburg (Allemagne). Mais désormais, toutes les marques du groupe sont à la traîne.

Reste la question de savoir ce qu'il adviendra des sites de production. Cette question n'est pas définitivement résolue. Le comité d'entreprise de VW plaide pour le maintien de toutes les usines en contrepartie d'une réduction des salaires. Il existe plusieurs scénarios: 10% de moins pour tous? 15% de moins pour les cadres et 5% de moins pour les ouvriers? Dans les semaines à venir, les négociations seront âpres pour déterminer le cap à suivre par l'entreprise traditionnelle.