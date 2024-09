Les marchés mondiaux attendent les annonces du gouvernement américain concernant les résultats financiers du mois d'août.

La Bourse a tremblé toute la semaine avant la publication. Les marchés boursiers étaient en baisse, surtout en début de semaine. Mais, jeudi soir, le SMI a également clôturé dans le rouge à 1,2%.

Le SMI commence dans le rouge

Le monde boursier ne semble pas beaucoup plus vert ce matin. Le SMI ouvre en dessous de 12'000 points et se situe dans le rouge à 0,6%. Parmi les 20 valeurs du SMI, seules les actions Sonova et Givaudan s'échangent à la hausse. Le plus grand perdant au début des échanges a été Logitech avec une perte de 1,1%. Holcim et Novartis sont également en baisse d'1% chacun.

Les négociants en bourse en Asie attendent également avec impatience les chiffres américains. Une attention particulière est portée au Japon, où l'effondrement s'est produit début août. L'indice phare Nikkei est actuellement dans le rouge de 0,7%. Le Topix au sens large s'échange en baisse de 0,48% à Tokyo. Le monde attend avec impatience l’après-midi.

Les Bourses européennes ne vont pas mieux

Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, avant la publication du rapport sur l'emploi américain d'août. A l'ouverture, l'indice CAC 40 à Paris reculait de 0,11%, au lendemain d'une séance en net recul. Francfort perdait 0,22%, Milan 0,47% et Londres 0,19% dans les premiers échanges.

La situation a ensuite continué d'évoluer à la baisse. A 9h32, les Bourses européennes évoluaient toujorus dans le rouge. L'indice CAC 40 à Paris perdait 0,60%, le Dax de Francfort reculait de 0,76% et la place de Londres se repliait de 0,47%. A Milan, la Bourse perdait 0,74%.

Une annonce cruciale

La séance devrait être dominée par la très attendue publication à 14h30 (heures suisses) du rapport sur l'emploi américain pour août, qui donnera une image plus claire de la santé de la première économie mondiale, après une semaine dominée par les craintes de récession, qui se sont traduites par de nets reculs sur les indices boursiers.

A la publication, début août, de la précédente édition du rapport sur l'emploi, portant sur juillet, les marchés s'étaient déjà affolés après l'annonce de chiffres plus mauvais qu'escompté et surveillent depuis tous les signes éventuels de ralentissement de l'activité économique américaine.

De quoi s'inquiéter

Le rapport mensuel sur les créations d'emplois pour le secteur privé publié par ADP a déjà donné jeudi un avant-goût aux marchés. Les craintes ont émergé du fait que les prévisions indiquaient que le secteur privé n'avait créé que 99'000 emplois en août, nettement moins que les 145'000 attendus par les économistes.

Mais les statistiques sur l'emploi donneront surtout aux investisseurs une idée de l'ampleur des baisses de taux directeurs attendues de la Réserve fédérale (Fed) américaine, dont la prochaine réunion est prévue mi-septembre. «Les dernières données soutiennent l'idée qu'il est temps pour la Fed de commencer à réduire les taux d'intérêt. La question est de savoir de combien», explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.