Malgré les niveaux records du prix de l'or et une augmentation de 32% de sa valeur cette année, de nombreux Suisses sous-estiment sa valeur. Une récente étude sur les métaux précieux de Philoro et HSG montre combien d'or nous stockons à titre privé et où.

Jean-Claude Raemy

Le prix de l’or continue de grimper et atteint des sommets. Cette année seulement, sa valeur a bondi de 32%. Mais qu’est-ce qui rend l’or si attrayant? Et combien de Suisses en possèdent à titre privé? L'étude représentative «Métaux précieux Suisse 2024» réalisée par le négociant en métaux précieux Philoro et l'Université de Saint-Gall fournit des informations à ce sujet.

1 Quelle quantité d'or les ménages suisses stockent-ils?

En Suisse, environ une personne sur cinq possède de l'or, bijoux à part. L'or est disponible sous forme physique, sous forme de lingots ou de Vreneli en or, ou sous forme de placement, par exemple sous forme d'ETF en or. La possession physique d'or s'élève en moyenne à 100,83 grammes par personne. Au total, cela représente environ 200 tonnes d'or et représente une valeur d'environ 15 milliards de francs en possession des particuliers, en plus des quelque 1040 tonnes détenues par la Banque nationale. Fait étonnant: beaucoup de personnes sous-estiment la valeur de l’or qu’elles possèdent selon l’étude.

2 Quelle est la popularité de l'or en tant qu'objet de placement?

Dans l'enquête actuelle, le placement le plus populaire est l'immobilier (47,6%), suivi étonnamment par les comptes courants/d'épargne (34,2%). Malgré des prix record, l'or n'arrive qu'en troisième position (26,8%). L'année précédente, le métal précieux était encore en tête des options d'investissement.

3 Pourquoi l'or est-il apprécié en temps de crise?

L'or conserve sa valeur en cas d'instabilité économique et offre une sécurité lorsque d'autres actifs vacillent. La faible corrélation de l'or avec les actions et les obligations stabilise les portefeuilles en cas de fluctuations du marché. De plus, il est facile d'acheter et de vendre en cas de besoin de liquidités. Le directeur de Philoro, Christian Brenner, met toutefois en garde contre les acheteurs peu scrupuleux lors de la vente de vieil or. Son entreprise propose une solution grâce à un accord avec la Poste: il suffit d'envoyer le vieil or à Philoro. Il y est évalué de manière professionnelle par une analyse par fluorescence X, puis est acheté.

4 Quels sont les métaux précieux les plus appréciés?

Les Suisses ne jettent pas leur dévolu que sur l'or: en ce qui concerne la popularité des formes d'investissement, l'argent arrive en 11e position, le platine en 13e et le palladium en 14e. Si l'on prend en compte tous les métaux précieux, ils arrivent en 3e position des formes d'investissement les plus appréciées, avec plus de 28%.

5 Où préférons-nous conserver nos métaux précieux?

Cela peut surprendre mais 15% des Suisses cachent leur or chez eux, 5% l'enfouissent dans leur jardin. Un Suisse sur cinq stocke donc son or de manière peu sûre. «Certaines personnes préfèrent avoir un contrôle physique sur leur patrimoine et le stockent donc de préférence à portée de main, d'autres veulent simplement économiser des frais de dépôt», explique Christian Brenner. Par ailleurs, 18% utilisent tout de même un coffre-fort chez eux. Et 48% déclarent stocker leur or dans des banques ou chez des négociants en métaux précieux. Pas moins de 3% utilisent des entrepôts sous douane.

6 Comment évolue l'offre?

Environ 3600 tonnes d'or sont produites chaque année, principalement dans les mines, et 1200 tonnes sont recyclées à partir de vieil or. La demande est si importante que tout cet or est vendu. Toutefois, constate Christian Brenner, l'orpaillage dans les mines est de plus en plus coûteux. Cela est dû en premier lieu à des réglementations de plus en plus strictes. Aujourd'hui, la règle est la suivante: chaque tonne de minerai traité permet d'extraire 3 à 5 grammes d'or, qui sont ensuite transformés sous forme de lingots dorés.

7 L'or conservera-t-il sa valeur à long terme?

Au cours des 25 dernières années, l'or a connu une solide évolution de sa valeur. Si l'or atteint actuellement des sommets, c'est avant tout en raison de la situation mondiale tendue. «Des instituts comme la Bank of America prévoient que la valeur de l'or par once pourrait dépasser les 4000 dollars», explique Christian Brenner. Une once d'or correspond à 31,1035 grammes. À titre de comparaison, le prix actuel de l'or est légèrement supérieur à 2700 dollars l'once, ce qui constitue un record. L'or devrait rester fort. Selon l'étude sur les métaux précieux, un tiers des personnes interrogées s'attend à une crise financière dans les 1 à 3 prochaines années. Ce qui renforce habituellement le prix de l'or.