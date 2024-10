La marque va cesser des activités sur les marchés jugés non essentiels. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

En faillite, le fabricant des emblématiques boîtes Tupperware a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec un groupe de créanciers, qui devrait lui permettre de sortir de la crise.

Après des années de difficultés durant lesquelles Tupperware a été plombé par une immense dette «et un modèle opérationnel obsolète, la transaction marquerait un nouveau jour pour la marque emblématique», a indiqué l'entreprise dans un communiqué, mardi.

Cette dernière évoque «un accord de principe avec un groupe de ses créanciers garantis, dont Stonehill Capital Management Partners et Alden Global Capital».

Avec cette opération, le groupe d'Orlando (sud-est) s'engage à vendre au groupe de créanciers la propriété intellectuelle «nécessaire à la création et à la commercialisation de la marque Tupperware», ainsi que certains actifs aux États-Unis et dans d'autres filiales étrangères.

Les clients pourront continuer à acheter des produits Tupperware via des conseillers, des sites de commerce en ligne Tupperware et des partenaires sur les principaux marchés mondiaux, précise le communiqué.

Protéger l'avenir de la marque

L'opération devrait être finalisée d'ici à la fin du mois. Elle conduira à la fin des activités de Tupperware sur les marchés jugés non essentiels. «La liquidation de certaines parties de la société sera une décision difficile mais nécessaire pour protéger l'avenir de la marque Tupperware», a fait valoir Laurie Ann Goldman, la directrice générale, citée dans le communiqué.

Tupperware s'était déclarée en faillite mi-septembre. Dans les documents déposés devant le tribunal américain des faillites du Delaware (est), il évaluait alors ses actifs entre 500 millions et un milliard de dollars, et son passif (capitaux et dettes) entre un et dix milliards de dollars.

Le groupe avait une première fois restructuré ses engagements financiers en 2020. Mi-2023, il était parvenu à remanier plus d'un demi-milliard de dollars de sa dette.