Les taux hypothécaires baissent de manière étonnamment forte

Les prix des prêts hypothécaires à taux fixe sont en baisse depuis le milieu de l’année et à nouveau historiquement très bon marché. Pourtant la diminution de la concurrence entre les prestataires empêche les offres encore plus attractives pour les acheteurs potentiels.

ATS Agence télégraphique suisse

Les taux hypothécaires ont chuté sur les trois mois écoulés, selon une analyse du portail de services financiers Moneypark, filiale d'Helvetia, qui s'attend à une nouvelle baisse du taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS) lors de la réunion jeudi. De juillet à fin septembre, les hypothèques à taux fixe ont perdu environ 50 points de base (pb) sur l'ensemble des durées, indique la publication. Le taux du Saron a quant à lui baissé de 23 pb à 2,13% en moyenne.

Une hypothèque à taux fixe sur deux ans se négociait ainsi à 1,75%, contre 1,76% pour une durée de cinq ans et 1,94% sur dix ans.

A court et à moyen terme, les hypothèques devraient rester attrayantes

Après l'augmentation des marges par les banques en début d'année, les offres hypothécaires s'avèrent moins intéressantes, explique l'étude. Certains établissements non bancaires ont fait de même, «ce qui a légèrement atténué la concurrence entre prestataires par rapport au premier trimestre». A court et à moyen terme, les hypothèques devraient rester attrayantes en fin d'année, prévoient les prestataires hypothécaires interrogés qui voient l'achat comme moins coûteux que la location. Les échéances plus longues pourraient encore enregistrer une hausse.

Photo: Tolga Akmen

Pour le premier trimestre 2025, Moneypark prévoit des taux d'intérêt «plutôt stables». Une nouvelle baisse du taux directeur de 25 pb lors de la prochaine réunion de la BNS est pressentie par les prestataires hypothécaires. Il s'agirait de la troisième baisse consécutive après celles de mars et juin.