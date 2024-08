Les cadres étrangers ont de meilleurs salaires que les Suisses

L'Office fédéral de la statistique a publié ce jeudi les derniers chiffres des salaires. Un coup d'œil dans le porte-monnaie le montre: les hommes et les cadres étrangers gagnent plus que les femmes et les cadres suisses.

1/4 Regarde dans ton porte-monnaie: es-tu bien placé?

Nicola Imfeld

En Suisse, si vous gagnez plus de 84'500 francs par an, vous êtes au-dessus de la moyenne. En dessous, vous faites partie des 50% les moins rémunérés. Ce chiffre, qui équivaut à un revenu mensuel de 6500 francs (y compris le 13e salaire), provient des dernières statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour 2023. Voici ce qu’il faut retenir de ces données sur les salaires suisses:

1 Hausse marquée pour les travailleurs à temps partiel

Selon les chiffres de l'OFS, les personnes dont le taux d'occupation est inférieur à 90% sont considérées comme à temps partiel. Et celles-ci ont enregistré des bonds salariaux nettement plus importants au cours des trois dernières années. En 2021, elles gagnaient en médiane 41'300 francs, contre 43'300 francs en 2023, ce qui représente une hausse de 4,6%. Les salaires des employés à temps plein n'ont augmenté que de 1,6% sur la même période.

Publicité

2 Les cadres étrangers gagnent plus

Pour la première fois depuis 2019, les cadres masculins étrangers ont gagné plus que leurs homologues suisses, avec un salaire médian de 130'000 francs par an contre 129'100 francs pour les Suisses. L’écart est encore plus marqué chez les femmes: les cadres étrangères ont empoché 117'000 francs, contre 110'000 francs pour les Suissesses.

3 Les femmes gagnent moins que les hommes, à quelques exceptions près

La différence de salaire entre les femmes actives et les hommes est restée importante en 2023. Selon les chiffres de l'OFS de 2023, 31,3% des hommes travaillant à temps plein gagnaient plus de 104'000 francs. La proportion n'était que de 20,6% chez les femmes. Selon les chiffres de l'OFS, c'est exactement l'inverse qui se produit dans les classes de revenus inférieures: 10,9% des femmes travaillant à plein temps y gagnent moins de 52'000 francs, tandis que seuls 5,3% des hommes font partie des bas salaires.

La situation est toutefois différente dans certains groupes professionnels: les femmes travaillant à temps partiel dans les professions commerciales ou de la vente gagnent plus que les hommes. Dans les professions commerciales, le salaire annuel moyen des femmes s'élevait à 42'900 francs, alors que les hommes du même secteur ne gagnaient en moyenne que 42'000 francs. Dans le secteur de la vente et des services, les statistiques indiquent que les femmes occupant des emplois à temps partiel gagnaient 28'500 francs par an, contre 25'700 francs par an en moyenne pour les hommes.

4 Les apprentis gagnent plus, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne

Le salaire médian sur l'ensemble des années d'apprentissage s'élevait l'année dernière à 12'600 francs – 200 francs de plus qu'en 2022. Les hommes ont atteint 13'000 francs (+5%), les femmes 12'300 francs (-0,8%). Les salaires médians ont légèrement augmenté en deuxième et troisième année d'apprentissage, tandis que le salaire médian de la première année est resté stable à 9600 francs.

Publicité