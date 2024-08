1/5 Payer avec une carte de débit fait partie du quotidien en Suisse. 14 millions de cartes sont en circulation.

Gabriel Knupfer

Mastercard a discrètement introduit de nouveaux frais pour les anciennes cartes Maestro – avec la bénédiction de la Commission de la concurrence (Comco). Depuis début août, les banques reçoivent des frais dits d'interchange de 0,12% pour les cartes Maestro, comme le rapportent les journaux AZ Medien. Ces frais devraient être utilisés pour promouvoir les innovations et le développement des cartes. Mais il n'y a plus rien à développer pour Maestro, qui va de toute façon bientôt disparaître.

Ainsi, Mastercard a déjà débranché ce format en Allemagne il y a un an. Les banques doivent passer à la dernière génération de cartes de débit. En Suisse, en revanche, les anciennes cartes continuent de circuler, bien que la plupart des banques soient déjà passées aux nouveaux modèles.

Publicité

Cela pourrait coûter plus cher

Pour les clients de la carte Maestro, la nouvelle taxe pourrait signifier des prix plus élevés. Mastercard renvoie aux «acquéreurs» comme Worldline, qui sont responsables de la fixation des prix. Ceux-ci percevront la taxe auprès des commerçants et la transmettront aux banques.

Mastercard ne précise pas combien de cartes Maestro sont encore utilisées dans notre pays. Toutefois, 14 millions de cartes de débit sont utilisées en Suisse, soit plus d'une par habitant. Les frais représentent donc une grosse affaire, ce qui a déjà provoqué des énervements au début du passage à la nouvelle carte. En effet, la commission d'interchange a été facturée dès le départ pour le nouveau produit Debit-Mastercard.

«Le passage à l'euro est bien avancé»

Le passage à la Debit-Mastercard est la raison pour laquelle la Comco a approuvé la taxe, peut-on lire dans le rapport. En effet, lorsque Mastercard a voulu prélever pour la première fois des frais d'interchange sur Maestro en 2006, la Comco avait encore menacé d'ouvrir une enquête.

Maintenant, «la Comco a opté pour une solution simple et uniforme pour tous les produits de cartes de Mastercard, c'est-à-dire Debit Mastercard et Maestro», explique l'autorité. L'objectif était de fixer une commission d'interchange basse pour la Debit-Mastercard. «Le remplacement de Maestro par Debit Mastercard est bien avancé. Maestro disparaîtra vraisemblablement du marché ou n'aura plus qu'une importance marginale», conclut la Comco.