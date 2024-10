Victorinox, connu pour ses couteaux de poche, produit des valises et des sacs au Vietnam et les vend en Suisse à un prix largement supérieur au prix d'achat. Un reportage de K-Tipp révèle aujourd'hui combien l'entreprise de Schwytz gagne dans cette affaire.

Depuis longtemps, Victorinox ne produit plus seulement des couteaux de poche. Photo: PD 1/4

Patrik Berger

Le montant qu'une entreprise gagne avec ses produits est un secret jalousement gardé. On peut rapidement être soupçonné d'arnaquer et on ne peut plus se défaire de cette réputation. C'est pourquoi on ne sait guère ce que les entreprises paient à leurs fabricants à l'achat. Si cela venait à se savoir, le tollé serait grand. Le vendeur de baskets zurichois On en sait quelque chose.

Le fabricant de chaussures fait produire ses chaussures de sport et de randonnée au Vietnam pour une fraction du prix final. Une comparaison l'a révélé en janvier: rares sont ceux qui prennent des marges aussi élevées que la société On, dans laquelle l'ex-star du tennis Roger Federer a des parts. Pour le modèle «Roger Advantage», pour lequel Federer a participé au développement du produit, les clients suisses paient 190 francs dans la boutique en ligne.

Pourtant, On a fait fabriquer les chaussures au Vietnam pour seulement 17,86 francs. A cela s'ajoutent les frais de transport et de douane de 1,62 francs ainsi que la TVA de 15,39 francs. Après déduction de ces frais, la clientèle suisse fait entrer dans les caisses de On une marge de 155,13 francs!

Victorinox produit au Vietnam

Le magazine des consommateurs K-Tipp révèle maintenant un autre cas d'une entreprise suisse qui fait produire en Asie. Et qui vend ses produits dans notre pays à un prix plusieurs fois supérieur au prix d'achat. Le fabricant de couteaux de poche Victorinox d'Ibach ne réalise plus depuis longtemps son chiffre d'affaires uniquement avec les couteaux. Sa gamme de produits comprend également des valises et des sacs. Et Victorinox les fait produire au Vietnam.

Dans son édition actuelle, K-Tipp compare le prix d'achat et le prix de vente de onze produits Victorinox. Les clientes et les clients paient en moyenne six fois plus que le prix d'achat des sacs et des valises. Exemple concret: le sac «Crosslight Duffel» est vendu 195 francs dans la boutique en ligne de Victorinox. Acheté, il coûte 25,91 francs. K-Tipp se réfère à des documents douaniers confidentiels.

Une croix suisse au rabais

Victorinox vend les articles avec une croix suisse grise. Les couleurs nationales rouge et blanc sont interdites par la loi si les produits sont fabriqués à l'étranger. Selon le magazine des consommateurs, la déclaration «made in Vietnam» se trouve simplement «cachée en très petits caractères dans la brochure des étiquettes».

Que dit Victorinox à ce sujet? Le logo sert de «signe de reconnaissance pour Victorinox», explique-t-on à Ibach. Il ne fait que ressembler à la croix suisse. Victorinox conteste le fait que des prix excessifs soient pratiqués en Suisse. Les produits sont proposés dans le monde entier «dans une fourchette de prix similaire».

L'entreprise de longue tradition invoque en outre des coûts fixes élevés: le développement du design, le développement technique ainsi que la gestion des produits et de la qualité ont lieu en Suisse.