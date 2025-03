«L'objectif de l'Europe reste la coopération», a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Photo: HANNIBAL HANSCHKE

ATS Agence télégraphique suisse

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré dimanche que l'UE répondrait fermement aux tarifs douaniers annoncés par le président américain Donald Trump. Il a aussi souligné que l'Europe était également ouverte au «compromis» et à la «coopération» en la matière.

«Il est clair que nous, en tant qu'Union européenne, réagirons de manière claire et décisive à la politique tarifaire des États-Unis», a dit Olaf Scholz avant l'ouverture de la foire commerciale de Hanovre (nord). Toutefois, a-t-il ajouté, l'Union européenne est «toujours et à tout moment fermement disposée à œuvrer en faveur d'un compromis et d'une coopération».

«Je dis aux États-Unis: l'objectif de l'Europe reste la coopération. Mais si les États-Unis ne nous laissent pas le choix, comme avec les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, nous réagirons en tant qu'Union européenne unie», a assuré le chancelier allemand.

Mercredi, le président américain a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations de voitures et de camions légers, qui doivent entrer en vigueur le 3 avril. Une mesure qui viendrait s'ajouter aux tarifs douaniers déjà imposés par Washington sur l'acier et l'aluminium depuis la mi-mars.

«Rien n'est exclu»

En tant qu'important constructeur et exportateur de voitures, l'Allemagne pourrait être particulièrement touchée par les droits de douane sur l'automobile, qui ont fait l'objet d'une visite à Washington du ministre allemand des Finances, Joerg Kukies, la semaine dernière.

Berlin a promis une réponse ferme aux droits de douane, un porte-parole du gouvernement précisant que «rien n'(était) exclu». Olaf Scholz a également insisté dimanche sur le fait que le Canada était un pays indépendant, en réponse aux commentaires répétés de Donald Trump selon lesquels il devrait devenir le 51e État américain.

«Le Canada est une nation fière et indépendante, le Canada a des amis dans le monde entier et en particulier ici en Allemagne et en Europe», a-t-il indiqué. Le Canada est un invité spécial de la foire de Hanovre, qui s'ouvre officiellement lundi.