La tolérance envers les orientations sexuelles et identités de genre divise la Suisse. Un sondage Sotomo indique que les femmes et les sympathisants de gauche sont plus tolérants que les hommes et les partisans de l'UDC.

La Suisse débat sur la tolérance des orientations sexuelles et de genre

La Suisse débat sur la tolérance des orientations sexuelles et de genre

L'écart est particulièrement net sur la question de la tolérance envers les autres orientations sexuelles et les identités de genre (image symbolique).

ATS Agence télégraphique suisse

La tolérance est sur le principe une valeur importante pour une grande partie de la population suisse. Mais les avis divergent sur la nature de cette tolérance, que ce soit entre les hommes et les femmes ou en fonction de l'orientation politique des partis.

L'écart est particulièrement net sur la question de la tolérance envers les autres orientations sexuelles et les identités de genre, comme le montre un sondage de l'institut Sotomo publié dimanche. Alors que les femmes considèrent ces deux thèmes comme très importants, à respectivement 66% et 50%. Les hommes ne sont que 49% et 32% à le penser.

Les partis politiques comme facteurs

Un tableau similaire se dégage des réponses en fonction des partis politiques. Une grande majorité de sympathisants du PS et des Vert-e-s considèrent comme importante la tolérance envers une autre orientation sexuelle (85%) et envers une autre identité de genre (70%). Seuls respectivement 33% et 14% des partisans de l'UDC sont de cet avis.