La Finma exige qu'UBS retravaille son plan d'urgence. Photo: Thomas Meier

Christian Kolbé avec l'ATS

Un chantier de plus pour l'UBS! L'autorité de surveillance des marchés financiers Finma a suspendu l'approbation annuelle des plans de stabilisation et d'urgence. En raison de l'intégration du Crédit Suisse, la grande banque doit apporter des améliorations afin qu'UBS puisse continuer à être restructurée et liquidée en cas d'urgence.

La Finma s'attend à ce qu'UBS développe davantage sa planification de résolution. Conformément au rapport Too Big to Fail du Conseil fédéral, des changements au niveau législatif sont également nécessaires afin d'offrir aux autorités des possibilités supplémentaires et donc plus de flexibilité en cas de crise.

Développement suit