En Colombie, les feux de forêt s'étendent à sept départements

Les feux de forêts en Colombie, attisés par la sécheresse et la chaleur, se sont étendus à sept départements et ont déjà brûlé près de 11'000 hectares, ont indiqué dimanche les autorités.

ATS Agence télégraphique suisse

La Colombie et les pays voisins sont confrontés à la pire sécheresse depuis des décennies (archives). Photo: CARLOS ORTEGA

Au moins 31 foyers étaient actifs dans les départements de Tolima, Cauca, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Nariño et Amazonas, a indiqué l'Unité nationale de gestion des risques et désastres dans son dernier bilan publié sur X. Les départements de Narino et Amazonas sont limitrophes de l'Equateur, du Pérou et du Brésil, où sévissent également de violents incendies.

Au total, 10'945 hectares ont été consumés en Colombie.

La pire sécheresse depuis des décennies

Les autorités ont déployé huit avions pour combattre l'incendie qui sévit dans le village de Nagataima, dans le département de Tolima, où deux personnes ont été blessées et un aqueduc et des habitations détruits.

La Colombie et les pays voisins sont confrontés à la pire sécheresse qu'ils aient connue depuis des décennies, une situation que les experts attribuent au changement climatique.