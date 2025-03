Céline Vara (2e depuis la gauche) devrait entrer au gouvernement avec les socialistes Florence Nater et Frédéric Mairy. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

«Les résultats sont historiques, avec Frédéric Mairy et Florence Nater élus au 1er tour et Céline Vara en 4e position, la Gauche Unie a atteint son objectif. Les scores de Sarah Blum et Christine Ammann-Tschopp sont également exceptionnels avec leur 6e et 7e position», a indiqué lundi l'alliance de gauche.

Suite à l'annonce de cette dernière de renoncer à un second tour pour l'élection au Conseil d'État, l'alliance de droite (PLR-UDC-Centre) a également décidé de s'y soustraire, a indiqué Niels Rosselet-Christ, président de l'Union démocratique du centre (UDC).