Plus d'un an après les glissements de terrain à Schwanden (GL), les 20 personnes évacuées dont les logements existent encore ont pu rentrer chez elles mardi. L'avancement rapide de la construction d'une digue de protection a permis leur retour.

Plus d'un an après les éboulements, les 20 derniers évacués rentrent chez eux à Schwanden

Plus d'un an après les éboulements, les 20 derniers évacués rentrent chez eux à Schwanden

Si les 20 derniers évacués dont le logement existe encore ont pu rentrer chez eux mardi, 46 personnes ont perdu leur domicile dans les glissements de terrain survenus il y a un an à Schwanden (archives). Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Dans un communiqué, la commune de Glaris-Sud se réjouit que les personnes ayant été évacuées il y a plus d'un an à cause des glissements de terrain puissent rentrer chez elles à Schwanden (GL) plus tôt que prévu. A l'origine, leur retour était prévu entre la mi-octobre et la fin du mois.

Les travaux de construction de la digue de protection doivent s'achever d'ici à la fin 2025. D'une hauteur de 6,5 mètres, cette dernière doit protéger le village glaronais contre les 60'000m3 de terrain qui menacent toujours de glisser en aval.

Fin août et début septembre 2023, des glissements de terrain successifs ont détruit plusieurs bâtiments dans le village. Au total, 46 habitants ont perdu leur logement.

Il s'agit de l'une des catastrophes naturelles locales les plus coûteuses qu'ait connues la Suisse. La facture se chiffre en dizaines de millions de francs. La commune de Glaris-Sud doit couvrir 18 millions.