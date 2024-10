Phil Lesh (gauche), membre fondateur du groupe Grateful Dead, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans. Les membres du groupe Grateful Dead, de gauche à droite, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Bob Weir et Mickey Hart, lors d'un concert de retrouvailles à East Troy, dans le Wisconsin, en 2002. Photo: Morry Gash

ATS Agence télégraphique suisse

Le musicien «s'est éteint paisiblement», «entouré de sa famille et d'amour», relève le communiqué.

Né à San Francisco, le groupe formé par Jerry Garcia, Bob Weir, Bill Kreutzmann, Ron McKernan et Phil Lesh propose alors une subtile combinaison de rock, bluegrass et musique folk. Plus que ses tubes, ce sont surtout ses concerts, toujours originaux, qui vont asseoir sa réputation.

Aux quatre coins des Etats-Unis, les tournées du groupe sont suivies par une véritable caravane d'admirateurs, plus connus sous le nom de «Deadheads», qui n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour ne rater aucune de leurs prestations.

Grateful Dead devient la première formation de rock occidental à se produire au pied des pyramides d'Egypte.