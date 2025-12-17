Le Royaume-Uni pourrait bientôt revenir dans le programme Erasmus, qu'il avait quitté après le Brexit. L'annonce pourrait intervenir mercredi dans le cadre du «reset» avec l'UE promu par le Premier ministre Keir Starmer, selon plusieurs médias britanniques.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Royaume-Uni s'apprête à réintégrer le programme européen d'échanges universitaires Erasmus, ont rapporté les médias britanniques mardi. Il l'avait quitté il y a près de cinq ans dans la foulée du Brexit. Londres pourrait faire cette annonce d'un retour dans Erasmus dès mercredi – dans le cadre du nouveau départ («reset») avec l'Union européenne régulièrement évoqué par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, afin d'évacuer les rancoeurs du Brexit –, selon «The Times», «The Guardian» et la BBC.

Un accord passé avec Bruxelles ouvrirait la voie à la participation des étudiants britanniques au programme à partir de janvier 2027, selon ces médias. Le Royaume-Uni a quitté Erasmus, auquel il participait depuis 1987, lorsqu'il est sorti de l'UE début 2021. Cette décision avait suscité la consternation chez les étudiants et les acteurs de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni.

Un porte-parole s'est borné à dire que le gouvernement britannique ne voulait «pas commenter des discussions en cours», mais la nouvelle a été rapidement saluée par des universités britanniques et par le troisième parti politique du pays, les Libéraux-démocrates (pro-européens), qui y voient «une première étape cruciale» vers une relation plus étroite avec l'UE.