Robert Kennedy a été tué en 1968 par Sirhan Sirhan. (archives) Photo: Richard Drew

ATS Agence télégraphique suisse

La publication de photographies de l'autopsie de Bobby Kennedy, après l'assassinat en 1968 du sénateur américain, suscite samedi un différend au sein de la famille. Ses enfants n'ont pas accueilli ces photographies de la même manière.

L'actuel ministre américain de la santé, Robert Kennedy Jr, soutient cette décision. Sa soeur, Kerry, a fait part en revanche samedi de sa «douleur» après la publication des images d'autopsie contenues dans ces archives.

Des photographies choquantes

Se souvenir de son père «sera encore plus difficile et ce d'une façon nouvelle et inimaginable», a-t-elle écrit sur le réseau social X. «Nous ne le verrons plus comme dans nos souvenirs. Ces photographies choquantes, explicites, de son corps mutilé nous sauterons aux yeux», a-t-elle regretté.

«L'intérêt public d'une publication complète prime sur celui de notre famille», a déclaré de son côté vendredi au Washington Post son frère Robert Kennedy Jr. Il a admis toutefois avoir été confronté à «un choix terrible» lorsque le président américain Donald Trump lui a demandé si les photographies de l'autopsie devaient aussi être publiées.

Robert Kennedy Jr croit à un complot

Les archives déclassifiées sur l'assassinat de Robert Kennedy, dit Bobby, frère du président John Kennedy lui-même assassiné en 1963, ont été publiées vendredi à l'initiative du président américain Donald Trump, qui avait signé un décret en ce sens dès son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier.

Il a répété au Washington Post qu'il ne croyait pas à la version officielle de l'assassinat de son père, selon laquelle la balle qui a tué Bobby Kennedy a été tirée par Sirhan Sirhan, un Jordano-Palestinien qui purge à l'âge de 81 ans une peine de prison à perpétuité pour ce meurtre. Robert Kennedy Jr a confié qu'il ne s'attendait pas à ce que les archives confirment sa théorie, selon laquelle, la CIA était impliquée dans la mort de son père.

Plus de 50'000 pages seront encore publiées

La directrice du renseignement national (DNI), Tulsi Gabbard, chargée de la publication des archives, a justifié cette initiative par la nécessité «de faire enfin la lumière» sur la mort du sénateur, ancien ministre de la justice de son frère et alors en bonne position pour emporter l'investiture démocrate à l'élection présidentielle.

Les 10'000 pages de documents publiés vendredi seront suivis par 50'000 autres découverts «dans des dépôts du FBI et de la CIA», a-t-elle dit. Les dernières archives concernant l'assassinat du président Kennedy ont quant à elles été publiées en mars.