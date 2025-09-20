Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, craint que les nouveaux plans attendus d'ici la COP30 ne soient pas à la hauteur.
Le secrétaire général de l’ONU a averti vendredi que l’objectif de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle est «sur le point de s’effondrer», redoutant que les nouveaux plans attendus d’ici la COP30 ne soient pas suffisants.
«Je pense que cet objectif est sur le point de s'effondrer et c'est une raison supplémentaire à ce moment précis pour mettre toute la pression possible pour obtenir des Contributions déterminées au niveau national (NDC) acceptables», a déclaré Antonio Guterres lors d'un entretien à l'AFP.