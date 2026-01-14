DE
Adopté par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral adopte le mandat de négociation définitif

Les négociations concernant les droits de douane peuvent aller de l'avant entre la Suisse et les Etats-Unis. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le mandat de négociation définitif, une déclaration d'intention est déjà en vigueur, fixant le taux à 15%.
Publié: 12:54 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
Le Conseil fédéral a approuvé le mandat définitif pour négocier un accord commercial avec les États-Unis.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les négociations en vue d'un accord commercial entre la Suisse et les Etats-Unis peuvent aller de l'avant. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le mandat de négociation définitif. Les commissions de politique extérieure du Parlement et les cantons ont été consultés. Sur la base de ces avis, le gouvernement a légèrement précisé certains points, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ainsi, si de nouveaux domaines ou thèmes dépassant le cadre du mandat viennent s'ajouter au cours des négociations, les commissions parlementaires et les cantons seront à nouveau consultés, et non pas seulement informés.

Le mandat définitif se base sur la déclaration d'intention conclue le 14 novembre dernier. Celle-ci prévoit que Berne et Washington engagent rapidement des négociations sur un accord commercial juridiquement contraignant. La déclaration d'intention en vigueur a permis de réduire les droits de douane de 39% à 15%.

