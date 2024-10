SpaceX va tenter de rattraper une partie de sa mégafusée Starship

La lune se lève au-dessus de la méga-fusée Starship de SpaceX alors qu'elle se prépare pour un lancement test depuis Boca Chica au Texas. Photo: ERIC GAY

ATS Agence télégraphique suisse

SpaceX doit tenter dimanche une manœuvre inédite et spectaculaire: rattraper le premier étage de sa mégafusée Starship à l'aide d'immenses bras mécaniques, lors d'un nouveau vol d'essai qui pourrait représenter un pas décisif vers la réutilisation de ce lanceur lourd.

Les deux étages de la fusée – la plus grande et la plus puissante du monde – doivent au terme de son développement être récupérés et réutilisés après chaque vol. Une stratégie visant à pouvoir lancer davantage d'engins plus rapidement, et pour beaucoup moins cher.

L'entreprise du milliardaire Elon Musk ambitionne d'utiliser Starship pour coloniser Mars. Le développement du vaisseau est également suivi de près par la Nasa, qui compte sur lui pour ramener ses astronautes sur la surface de la Lune.