Les premiers bains rituels lundi matin à Prayagraj (nord), en Inde, ont donné le coup d'envoi du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela. Ce rassemblement est présenté comme le plus important de tous les temps avec 400 millions de fidèles attendus en six semaines.

Le pèlerinage hindou de la Kumbh Mela doit rassembler 400 millions de fidèles en six semaines. Photo: Rajat Gupta

ATS Agence télégraphique suisse

Avant l'aube, les premières grappes de pèlerins se sont plongées dans les eaux froides du confluent des fleuves sacrés du Gange, de la Yamuna et de la mythique Sarasvati pour, comme le requiert la tradition hindoue, y laver leurs péchés. «C'est pour une Hindoue une occasion immanquable», a résumé Reena Rai, une entrepreneuse de 38 ans de l'Etat de Madhya Pradesh (centre), à un millier de kilomètres de là. Organisé tous les douze ans, ce rendez-vous s'annonce cette année, du 13 janvier au 26 février, comme celui de tous les records.

Les dernières célébrations religieuses s'étant tenues au même endroit en 2019 avaient réuni 240 millions de fidèles, selon le gouvernement. A titre de comparaison, le grand pèlerinage musulman annuel de La Mecque, en Arabie saoudite, n'a rassemblé en 2024 que 1,8 million de fidèles. Les organisateurs ont installé 150'000 toilettes, 68'000 lampadaires urbains et une ville de tentes qui s'étend sur une superficie équivalente aux deux tiers de la presqu'île new-yorkaise de Manhattan. Une foule compacte de pèlerins venus de toute l'Inde et au-delà y a pris ses quartiers dès le week-end.

Malgré la pluie, les baigneurs ont commencé dimanche à affluer le long des berges des fleuves, au son des tambours et au milieu de cortèges d'éléphants et de tracteurs chargés de statues à l'effigie de dieux ou de déesses. En plus de laver les fautes, les bains pris au confluent des rivières sacrées pendant la Kumbh Mela permettent aussi de se libérer du cycle des renaissances et des réincarnations.

Des centaines d'embarcations sont prêtes à accueillir ceux qui ne se satisfont pas d'une immersion sur les berges en les emmenant au milieu de l'eau jusqu'au Sangam, l'exact point de confluence des trois fleuves. La police indienne a déployé d'importants effectifs pour assurer, selon un porte-parole, «une sécurité maximale» aux pèlerins. Partout, les allées de la ville éphémère qui a poussé à Prayagraj (l'ex-Allahabad) ont été pavoisées d'affiches à la gloire du Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi, qui est annoncé sur place.