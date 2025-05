Un réseau international d'escroqueries ciblant montres de luxe et lingots d'or a été démantelé en France et en Belgique. Douze personnes ont été interpellées la semaine dernière suite à une enquête ouverte en juillet 2024.

Un important réseau d'escrocs démantelé en France et en Belgique

Vols de montres et lingots

Un important réseau d'escrocs a été démantelé en France et en Belgique. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Douze personnes ont été interpellées la semaine dernière en France et en Belgique lors du démantèlement d'un réseau international d'escroqueries à la transaction («rip deal») ciblant montres de luxe et lingots d'or, a-t-on appris mardi auprès des enquêteurs et du parquet.

Au terme d'une enquête ouverte en juillet 2024 après un vol de montres à Bordeaux, les investigations menées au sein de la communauté serbo-croate installée en Seine-Saint-Denis et en Belgique ont permis de démanteler «une organisation très élaborée» sévissant en France et à l'étranger et visant à dérober par ruse des biens de valeur.

«Des victimes identifiées»

Le mode opératoire consistait à jouer les faux experts venus examiner des biens de valeur lors d'une transaction, avant escamotage et «remise d'un leurre avec poids lesté à la victime», selon les enquêteurs.

«Des victimes sont identifiées au travers d'annonces internet ou papier, démarchées, mises en confiance, sous couvert d'une fausse histoire dans laquelle les auteurs se présentent, sous de fausses identités souvent étrangères, comme de riches acquéreurs potentiellement intéressés et devant faire 'expertiser' les biens à vendre», détaille le parquet de Bordeaux dans un communiqué.

Au cours d'une telle transaction menée à Tours (Indre-et-Loire) le 14 mai, les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Bordeaux (DCOS 33), de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) et de brigades de recherche et d'intervention (BRI) ont interpellé un «faux expert» sortant de l'hôtel où il venait de subtiliser deux lingots d'or, ainsi que son chauffeur.

Cinq interpellations

Dans la foulée, cinq suspects ont été interpellés en Seine-Saint-Denis, deux à Chaumont (Haute-Marne) et trois en Belgique qui devraient être remis aux autorités françaises «dans les jours à venir», a précisé le parquet. Les neuf personnes interpellées en France, huit hommes et une femme nés entre 1974 et 2000, ont été mises en examen par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux, et placées en détention provisoire.

Ont été saisis de nombreux ordinateurs, téléphones, documents servant à se présenter comme gérants de sociétés d'investissement étrangères, ainsi que des sommes d'argent liquide et des montres Rolex et Cartier. La valeur des saisies dépasse 160'000 euros.

Les investigations ont permis d'attribuer aux escrocs présumés une quarantaine de rendez-vous préparatoires et une dizaine de faits commis depuis novembre 2024 à Avignon et Vaison-la-Romaine (Vaucluse), Paimpol et Erquy (Côtes-d'Armor), Toulouse ainsi que dans les Landes, l'Orne ou le Calvados.