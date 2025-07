Début juillet, 13 suspects ont été interpellés au cours d'une vaste opération des forces de l'ordre.

Deux individus ont été mis en examen et placé en détention provisoire après la séquestration des membres d'une famille d'un «directeur d'une société spécialisée dans le travail de matières précieuses», a annoncé vendredi le parquet de Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy. Le 10 février, plusieurs malfaiteurs s'étaient introduit au domicile de ce dirigeant, dans la région de Besançon, et s'en étaient pris à sa famille.

Son épouse et ses deux filles avaient été «entravées au niveau des poignets et emmenées dans un véhicule», indique le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée de Nancy dans un communiqué.

Il avait dû remettre des métaux précieux aux malfaiteurs

Le dirigeant d'entreprise avait alors été contraint «de se rendre dans les locaux de l'entreprise et de remettre aux malfaiteurs des métaux et pierres précieuses». «Une fois le butin récupéré les auteurs libéraient le directeur, sa compagne et leurs deux filles», indique encore la Jirs, qui a récupéré l'enquête auprès du parquet de Besançon, au vu «de la nature des faits et de la complexité des investigations à mener».

Le 19 février, une information judiciaire avait été ouverte, notamment pour «enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, commis en bande organisée».

Le 1e juillet, 13 suspects ont été interpellés au cours d'une vaste opération mobilisant 140 militaires de la gendarmerie et 50 fonctionnaires de police dans six départements, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Gironde et la Seine-et-Marne. A l'issue des garde à vue, deux suspects ont ainsi été mis en examen et placé en détention. Quatre autres seront déferrés devant un juge d'instruction «dans les tout prochains jours».