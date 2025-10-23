Le Ministère de l'Intérieur français annonce 272'400 victimes de violences conjugales en 2024, une légère hausse de 0,4% par rapport à 2023. Les femmes représentent 84% des victimes, avec une majorité subissant des violences physiques.

En France, 272'400 personnes ont été victimes de violences conjugales en 2024. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Quelque 272'400 victimes de violences conjugales, en très grande majorité des femmes, ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2024, soit +0,4% par rapport à l'année précédente, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. «Le niveau est quasi stable par rapport à 2023», année qui avait connu une forte progression (+10%), précise dans un communiqué le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), qui ne donne pas d'explications à cette stabilisation.

Comme les années précédentes, en 2024, la très grande majorité des victimes sont des femmes (84%) et les mis en cause sont principalement des hommes (85%), précise le SSMSI. Dans le détail, 64% des victimes d'un partenaire ou d'un ex-partenaire ont subi des violences physiques, 31% des violences verbales ou psychologiques et 5% des violences sexuelles.

Deux fois plus de victimes depuis 2016

Comme en 2023, le Pas-de-Calais, La Réunion, le Nord, la Somme et la Seine-Saint-Denis «figurent parmi les départements qui affichent le plus fort taux de victimes enregistrées pour 1000 habitantes» âgées de 15 à 64 ans, selon le Ministère. La part des victimes rapportant des faits antérieurs à leur année d'enregistrement reste stable par rapport à 2023 (30%).

Le nombre de victimes conjugales enregistrées entre 2016 et 2023 avait doublé, dans «un contexte de libération de la parole et d'amélioration des conditions d'accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie», selon le SSMSI.