Le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela depuis juin, est arrivé à l'aéroport d'Orly dimanche. Sa libération, annoncée par Emmanuel Macron, est intervenue sans contrepartie selon le ministre français des Affaires étrangères.

Le Français Camilo Castro a atterri dimanche à Paris. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Français Camilo Castro, libéré par le Venezuela après y avoir été détenu depuis fin juin, a atterri dimanche à l'aéroport d'Orly, près de Paris, a-t-on appris de source proche du dossier. A sa descente d'avion vers 16h20, il a demandé à bénéficier d'un moment d'intimité avec sa famille, a ajouté cette source.

Ce professeur de yoga de 41 ans avait disparu le 26 juin au poste-frontière de Paraguachon, séparant le Venezuela de la Colombie, où il réside. Cette libération intervient après les sorties de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris en Iran et la grâce de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie.

«Aucune contrepartie»

Elle avait été annoncée dans la matinée sur X par le président Emmanuel Macron qui avait partagé «le soulagement de ses proches» et remercié «tous ceux qui ont oeuvré à sa libération». Il n'y a eu «aucune contrepartie» pour sa libération, a assuré sur France Inter et franceinfo le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, ajoutant que Camillo Castro avait fait les frais «d'accusations sans fondements».

Les premiers mots de Camilo Castro

Camilo Castro a connu «des conditions de détention extrêmement difficiles» au Venezuela où il a été arrêté en juin «sans motif», «parce qu'il était Français», a déclaré dimanche son beau-père Yves Guibert à l'aéroport d'Orly, où son beau-fils venait d'atterrir. «Vive la liberté! Vive l'égalité! Et vive la fraternité!», a dit dans une très courte déclaration Camilo Castro, professeur de yoga de 41 ans, très ému.

Il s'exprimait devant la presse au côté du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, Ce dernier a souligné que «plus de 2000 Français» étaient actuellement «en détention ou en rétention à l'étranger».

Le Venezuela est considéré comme un pays ayant recours à la pratique de la «diplomatie des otages», à l'instar notamment de l'Iran, arrêtant des ressortissants étrangers utilisés ensuite comme levier de négociation. «On ne peut pas se représenter (l'émotion que cela représente, NDLR) par rapport à toutes les joies qu'on a dans la vie, toutes les bonnes surprises, tous les soulagements», a réagi auprès de l'AFP la mère de Camilo Castro, Hélène Boursier.