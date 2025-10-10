DE
Dans le Var
Alerte enlèvement déclenchée pour une fillette de 4 ans

Une alerte enlèvement a été déclenchée à Toulon pour retrouver Maëlle, 4 ans, enlevée par son père dans des circonstances inquiétantes. Le procureur Raphaël Balland a annoncé la nouvelle, soulignant l'urgence de la situation.
Publié: il y a 13 minutes
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché vendredi matin pour retrouver une fillette de quatre ans qui aurait été enlevée par son père «dans des circonstances très inquiétantes», a annoncé le procureur de la République de Toulon Raphaël Balland.

«La petite fille de quatre ans prénommée Maëlle aurait été enlevée par son père dans des circonstances très inquiétantes», a indiqué le procureur à la presse, avant la diffusion d'un communiqué qui doit préciser les circonstances du déclenchement de cette alerte.

Développement suit 

