«La petite fille de quatre ans prénommée Maëlle aurait été enlevée par son père dans des circonstances très inquiétantes», a indiqué le procureur à la presse, avant la diffusion d'un communiqué qui doit préciser les circonstances du déclenchement de cette alerte.

Développement suit