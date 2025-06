Netflix et TF1 annoncent un partenariat inédit en France. Dès l'été 2026, les abonnés Netflix pourront accéder aux chaînes de TF1 et aux contenus de TF1+ directement sur la plateforme américaine, sans quitter l'environnement Netflix.

Netflix diffusera les chaînes et contenus de TF1 en France en 2026

TF1 et ses chaînes débarquent dans l'environnement Netflix en France. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les abonnés de Netflix en France pourront regarder les chaînes de TF1 et contenus de TF1+ sur la plateforme américaine à compter de l'été 2026, en vertu d'un partenariat inédit annoncé mercredi par le géant du streaming et le groupe audiovisuel français.

Cet accord de distribution, dont la durée et le montant n'ont pas été dévoilés, permettra d'accéder à la fois aux cinq chaînes en direct de TF1 (TF1, leader des audiences en France, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries films) et aux programmes de sa plateforme TF1+, «sans jamais avoir à quitter l'environnement Netflix» et son système de recommandation, précise un communiqué.