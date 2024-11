Air France suspend le survol de la Mer Rouge à cause d'un «objet lumineux»

Air France a suspendu par précaution «jusqu'à nouvel ordre» dimanche le survol de la zone de la Mer Rouge après le signalement par un équipage d'un «objet lumineux» au-dessus du Soudan. Photo: AFP

Air France a suspendu par précaution «jusqu'à nouvel ordre» dimanche le survol de la zone de la Mer Rouge après le signalement par un équipage d'un «objet lumineux» au-dessus du Soudan, a annoncé la compagnie. «Air France confirme qu'au titre du principe de précaution, la compagnie a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre le survol de la zone de la Mer Rouge», a-t-elle indiqué dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Cette décision fait suite à l'observation par un équipage d'un objet lumineux à haute altitude dans la zone du Soudan», a-t-elle ajouté. Air France indique que l'itinéraire de certains de ses vols a été modifié et que certains appareils ont fait demi-tour et sont retournés se poser à leur aéroport de départ.

Les vols AF473 Maurice - Paris, AF648 Paris - La Réunion et AF470 Paris - Maurice ont ainsi opéré normalement en adaptant leur itinéraire, allongeant leur temps de vol, précise la compagnie aérienne française. Les vols AF934 Paris - Antananarivo et AF814 Paris - Nairobi sont eux retournés à Paris et effectueront un nouveau départ dès que possible.

Forte instabilité dans la région

Air France rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages «est son impératif absolu» et qu'elle suit en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils «afin d'assurer le plus haut niveau de sureté et de sécurité des vols». Air France est la seule compagnie à avoir pris cette mesure de précaution, a indiqué une source dans le secteur aérien à l'AFP, précisant que l'espace aérien au-dessus de la région n'avait pas été fermé.

La région de la mer Rouge connaît une forte instabilité depuis novembre 2023. Les Houthis, qui contrôlent de larges pan du Yémen, mènent depuis des attaques de missiles et de drones contre les navires qu'ils estiment liés à Israël, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie à une guerre meurtrière entre le Hamas et l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Les attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden ont fortement perturbé le trafic maritime dans cette zone essentielle pour le commerce mondial.