Un autocar heurte une falaise en France: au moins 2 morts et 10 blessés graves

Un autocar espagnol venu de Barcelone pour une excursion en Andorre a heurté une falaise dimanche sur une route de montagne dans le sud-ouest de la France. L'accident a fait au moins deux morts et dix blessés graves.

Le «bilan provisoire» dressé par la préfecture des Pyrénées-Orientales dimanche soir lors d'un point presse, fait également état de 32 personnes blessées légèrement. L'accident est survenu vers 17h00 (16H00 GMT) à Porté-Puymorens, à la tombée de la nuit. Pas moins de 47 personnes se trouvaient à bord de l'autocar, dont le chauffeur, a expliqué le sous-préfet des Pyrénées-Orientales Didier Carponcin.

«C'est un bus qui venait d'Andorre sur la RN320, en provenance du col de Puymorens, le bus a heurté violemment le côté gauche de la route, s'est immobilisé, le choc a été très violent», a-t-il ajouté. Au micro de la chaîne BFM TV, le maire de Porté-Puymorens, Jean-Philippe Augé, a précisé que les passagers de l'autocar étaient partis de Barcelone dimanche matin.

Un enfat de 4 ans en état d'urgence relative

Ils devaient notamment faire une excursion au Pas de la Case, bourg d'Andorre réputé pour ses magasins de produits détaxés. L'accident est survenu alors que l'autocar retournait à Barcelone, a-t-il précisé.

Les passagers sont majoritairement de nationalité espagnole et colombienne, a-t-on appris auprès des autorités. Un enfant de quatre ans se trouve en état d'urgence relative.

Près de 200 sapeurs-pompiers français ont été mobilisés sur place, et ont reçu le renfort de pompiers catalans et andorrans, venus en soutien dans cette zone frontalière. Les blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Toulouse, Perpignan, Foix et Puigcerda, à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'accident, côté espagnol de la frontière.

Enquête ouverte

L'accident a eu lieu sur la RN 320, une route montagneuse entre les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, l'Andorre et l'Espagne, où le car a quitté sa voie. Sur des images transmises par les autorités, il semble avoir traversé la route pour aller s'encastrer dans la falaise du côté du conducteur.

Tout un côté du véhicule a été arraché par le frottement avec la paroi rocheuse. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

«Est-ce que c'est une erreur humaine, est-ce que c'est lié à des problèmes techniques, de frein, que le bus aurait rencontré? Je ne peux pas le dire actuellement», a dit le sous-préfet, alors que la zone de l'accident est complètement bouclée pour les besoins de l'enquête. Des «témoignages» font état des «zigzags» que faisaient le car avant d'être accidenté, a-t-il concédé.

Pas de météo défavorable

Les conditions météorologiques n'étaient pas défavorables au moment de l'accident, «il n'y avait pas de neige, ni de verglas», a assuré à l'AFP Jeanine Ribo, adjointe au maire dans la commune voisine de Porta. «C'est un endroit très étroit, où la falaise ressort sur la route», ajoute-t-elle.

Dans cette bourgade qui se trouve à deux heures de route de Toulouse et Perpignan, un centre de vacances a été ouvert dimanche soir pour accueillir 12 occupants de l'autocar qui n'ont pas été blessés.