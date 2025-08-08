Une enquête a été ouverte en France suite aux menaces d'un rabbin israélien envers Emmanuel Macron. Le parquet de Paris a confié l'affaire à la brigade criminelle après des propos menaçants diffusés sur YouTube concernant la reconnaissance de l'Etat de Palestine.

Un rabbin israélien envoie des menaces de mort à Emmanuel Macron

Une enquête a été ouverte en France suite aux menaces d'un rabbin israélien envers Emmanuel Macron. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une enquête a été ouverte en France après les propos menaçants visant le président français Emmanuel Macron tenus par un rabbin israélien dans une vidéo diffusée sur YouTube, a indiqué vendredi le parquet de Paris.

A la suite des signalements du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau et d'une plateforme de signalements de contenus haineux et violents en ligne, une enquête a été ouverte «concernant des menaces de mort à l'encontre du président de la République», a précisé le parquet.

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a-t-on ajouté. Dans une vidéo diffusée sur YouTube, le rabbin David Daniel Cohen, qui semble vivre en Israël, s'en est pris à Emmanuel Macron, à qui il reproche son projet de reconnaissance de l'Etat de Palestine.

«Qu'il prépare son cercueil!»

Avec cette reconnaissance, prévue en septembre, le président français exprimerait «son antisémitisme profond» et lance «une déclaration de guerre à Dieu», dit en français le rabbin dans cette vidéo de 37 minutes intitulée «La téfila de Moché Rabbénous – La fin de la France et de l'Iran».

«Ce président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil. Dieu va lui montrer ce que ça veut dire vouloir être aussi effronté et vouloir avoir des déclarations contre Dieu», poursuit-il.

Condamnant «avec force les propos abjects et intolérables de Daniel David Cohen», le grand rabbin de France, Haïm Korsia, sur X, a tenu «à préciser qu'il n'a jamais exercé de fonction rabbinique en France, qu'il n'a pas été formé ni n'est diplômé de l'école rabbinique de France».