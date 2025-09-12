Dans l’affaire Agathe Hilairet, joggeuse tuée en avril dans la Vienne, un homme fiché pour violences sexuelles a été placé en garde à vue. Les données de sa montre connectée accréditent la piste criminelle.

Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire Agathe Hilairet

La gendarmerie française participent aux opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet. (Archive) Photo: AFP

Première garde à vue dans l'affaire Agathe Hilairet: un homme a été interpellé dans l'enquête sur la mort de la joggeuse de 28 ans, disparue en avril et retrouvée morte début mai dans la Vienne, a annoncé jeudi le parquet. Quatre mois après la découverte du corps de la jeune femme dans un sous-bois près de Vivonne, à 20 km au sud de Poitiers, l'enquête s'est accélérée mercredi avec l'interpellation de trois hommes, comme l'a révélé le quotidien Le Courrier de l'Ouest.

Si deux d'entre eux ont été entendus en audition libre selon le journal Le Parisien, le troisième l'a été sous le régime de la garde à vue par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers. «Une garde à vue est en cours sur commission rogatoire», a confirmé jeudi matin Rachel Bray, procureure de la République à Poitiers, précisant que sa prochaine communication interviendrait vendredi par le biais d'un communiqué de presse.

Le gardé à vue est connu au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais), a précisé à l'AFP une source proche du dossier. Le 4 mai, c'est un promeneur qui avait découvert le cadavre d'Agathe Hilairet dans un secteur boisé. Cette adepte de trail était partie courir le 10 avril au matin depuis le domicile de ses parents à Vivonne, avant de ne plus donner signe de vie.

Le corps de la jeune femme se trouvait en périphérie des zones de recherches, avait alors indiqué le parquet, ajoutant que l'autopsie n'avait «pas permis de déterminer, à ce stade, les causes du décès». Le parquet n'avait pas mentionné d'éventuelles traces de violences ou d'agression. L'examen de la géolocalisation de la joggeuse a permis d'établir que le corps avait été déplacé, accréditant la piste criminelle.

Grâce à une montre connectée?

Selon la montre connectée de la jeune femme, équipée d'un capteur cardiaque et d'un GPS, son coeur s'est arrêté à l'endroit où les chiens ont perdu sa trace pendant les recherches menées par la gendarmerie, mais le corps a été retrouvé à moins d'un kilomètre de là. D'après «Le Parisien», l'examen du capteur cardiaque a révélé également «une hausse importante et brutale des battements de coeur de la sportive, immédiatement suivie d'un arrêt définitif des pulsations».

Le 10 avril, le père d'Agathe Hilairet avait donné l'alerte en ne la voyant pas revenir alors que son téléphone ne répondait plus. Un important dispositif de recherches avait été déployé, puis levé le 17 avril après une semaine de ratissages. Ce déploiement avait mobilisé plus d'une centaine de gendarmes, appuyés par un hélicoptère, des chiens et une équipe de plongeurs, au sein d'une large zone de 100 km2 où la jeune femme avait l'habitude de courir.

Sur l'application de géolocalisation sportive Strava, où elle diffusait ses relevés de course, Agathe Hilairet se décrivait comme «adorant la course à pied», pratiquée «depuis (ses) 17 ans», se lançant sur des distances de 15 à 20 km à chacune de ses sorties. Elle avait repris en mai 2024 après «plusieurs années d'arrêt», selon un message posté alors sur son compte Facebook.