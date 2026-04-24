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Un homme a été interpellé
Un jeune retrouvé mort poignardé sur un parking de Lyon

yUn homme poignardé au thorax a été retrouvé mort vendredi à Lyon, sur fond de différend lié à la prostitution. Un suspect a été placé en garde à vue, selon une source policière.
Publié: il y a 18 minutes
La victime présentait une plaie infligée avec une arme blanche au thorax, a déclaré une source policière à l'AFP. (Image d'illutsration)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un jeune homme présentant une plaie par arme blanche a été retrouvé mort vendredi matin sur un parking de Lyon et une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte, ont indiqué une source policière et le parquet.

La victime, un Guinéen en situation irrégulière, présentait une plaie infligée avec une arme blanche au thorax et a été agressée au cours de la nuit à la suite d'un différend sur fond de prostitution, a déclaré une source policière à l'AFP. Le parquet, lui, n'a livré aucun détail sur l'identité ou la nationalité du jeune homme ni sur les circonstances du drame.

Âgée d'une «vingtaine d'années»

Selon la source policière, un Tunisien de 29 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour non-dénonciation de crime. Le parquet n'a pas confirmé cette information.

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Les investigations «visent à déterminer les circonstances et mobiles» et «identifier le ou les auteurs», a simplement écrit le parquet à l'AFP, ajoutant que l'enquête a été confiée à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône.

Âgée d'une «vingtaine d'années», la victime a été découverte peu après 07H00 sur un parking désaffecté du 7e arrondissement, a rapporté pour sa part une source proche de l'enquête, confirmant une information du site Actu Lyon.

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