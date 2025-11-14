La justice autorise une messe à Verdun en «hommage» à Pétain

Le Tribunal administratif de Nancy a autorisé vendredi la tenue d’une cérémonie religieuse prévue samedi matin à Verdun (Meuse), en hommage au Philippe Pétain et à ses soldats, donnant ainsi raison au promoteur de l’événement contre le maire de la ville.

Un tribunal autorise une messe en hommage à Pétain, malgré l’arrêté du maire.

AFP Agence France-Presse

Le juge des référés a estimé que cette cérémonie «compte-tenu notamment de sa date et du lieu dans lequel elle était organisée, n'était pas, en elle-même, de nature à susciter des troubles à l'ordre public», a indiqué le tribunal dans un communiqué.

Il a également jugé «que si l'organisation de la messe avait suscité, postérieurement» à l'arrêté municipal, «des réactions de protestation, les éléments produits par la commune ne permettaient toutefois pas de caractériser, à la date de l'arrêté, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public». Le tribunal avait été saisi «en urgence» par l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain d'une requête en référé-suspension.

«Pétain n'est pas le héros de Verdun»

Cette association avait été autorisée par l'archevêque-évêque de Metz, administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l'âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres samedi à l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Le maire (divers gauche) Samuel Hazard a déploré la décision en soirée dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. «Je tiens à faire part de ma très vive déception, de mon dégoût, de ma colère», a-t-il dit.

«Au-delà des risques à l'ordre public qui sont réels, on ne sait pas demain combien de personnes militantes, nostalgiques de l'Etat français, du maréchal Pétain seront présentes», a-t-il ajouté. «Pétain n'est pas le héros de Verdun. Le héros de Verdun, c'est le soldat. Celui qui a défendu jusqu'au sacrifice suprême la terre devenue terre sacrée de Verdun», a-t-il encore déclaré, annonçant qu'il serait présent samedi à 10 heures devant l'église Saint-Jean-Baptiste.

Un petit dispositif de sécurité sera sur place, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la préfecture de la Meuse, ajoutant toutefois ne pas «voir à ce stade de menace pour l'ordre public». Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale puis chef du régime de Vichy qui collabora avec l'Allemagne nazie, a été frappé d'indignité nationale en 1945.



