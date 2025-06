Un grave accident d'autocar sur l'A81 dans la Sarthe fait 4 morts et 45 blessés. Le véhicule transportait des Ukrainiens, adultes et adolescents. Les secours sont mobilisés et l'autoroute est fermée pour faciliter les opérations.

Un grave accident d'autocar sur l'A81 fait 4 morts et 45 blessés

Un grave accident d'autocar sur l'A81 dans la Sarthe fait 4 morts et 45 blessés. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes sont mortes et 11 autres ont été grièvement blessées vendredi dans un accident impliquant un autocar qui transportait des adultes et adolescents de nationalité ukrainienne sur l'autoroute A81 dans la Sarthe, a annoncé la préfecture du département.

Le bilan provisoire fait également état de 34 blessés légers, indique la préfecture, précisant que l'accident est survenu dans le sens Rennes-Le Mans à hauteur de la commune de Degré, au kilomètre 179. L'autoroute devrait être fermée «dans les deux sens» pour faciliter les opérations d'évacuation et de secours, ajoute le communiqué.

Quelque 87 sapeurs-pompiers du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) et 49 engins des sapeurs-pompiers interviennent auprès de l'autobus et des usagers impliqués. Aucun détail supplémentaire sur les circonstances de l'accident, le nombre de véhicules impliqués ou l'identité des victimes n'était disponible à ce stade.

Le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, a pris la direction des opérations de secours et un Centre opérationnel départemental (COD) a été ouvert afin de coordonner les actions des différents acteurs intervenant sur le terrain. Le préfet de la Sarthe «appelle à la plus grande vigilance sur ce secteur et à ne pas gêner l'intervention des secours.» Un numéro vert a été activé par la préfecture: 09 70 80 90 40.