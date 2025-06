Ils seront tous deux lundi 9 juin à Mormant-sur-Vernisson, dans le Loiret. Un an après la dissolution surprise décidée par Emmanuel Macron, Jordan Bardella et Marine Le Pen organisent un grand meeting national-populiste européen. Sauf que Jordan est en pole position...

29 ans et déjà en route pour la présidentielle française de 2027, un an après la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron?



Le scénario est, a priori, totalement incroyable. Macron avait dix ans de plus lorsqu’il a accédé à l’Elysée, en 2017. Mais pour Jordan Bardella, tout semble aujourd’hui possible. Et il compte bien le démontrer ce lundi 9 juin lors du grand meeting national populiste européen organisé par son parti, le Rassemblement national, à Mormant-sur-Vernisson, près de Montargis (Loiret), à une heure de voiture au sud de Paris.

Bardella, patron du RN

«Son» parti? L’expression dit toute l’ambiguïté de la situation, au sein du premier parti politique de France: le Rassemblement national (RN), héritier du Front national (FN). Le RN, comme le FN, est une formation quasi familiale, sur laquelle règne la famille Le Pen.



Or voilà que Jordan Bardella se positionne de plus en plus comme l’héritier, à la place de celle qui l’a lancé en politique: Marine Le Pen (56), fille cadette du fondateur du parti Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier 2025. Le jeune député européen, président du groupe «Les patriotes pour l’Europe» au Parlement de Strasbourg, prononcera le discours le plus attendu du meeting de Mormant-sur-Vernisson, où l’on attend le premier ministre hongrois Viktor Orbán, et le vice-président du conseil italien Matteo Salvini.



Deux faits ont propulsé Jordan Bardella en orbite présidentielle. Le premier est la condamnation, le 31 mars, de Marine Le Pen à 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate pour détournements de fonds publics au détriment du Parlement européen. Si cette peine est confirmée ou augmentée début 2026 lors du procès en appel de la députée française, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, elle ne pourra pas se présenter pour la quatrième fois à l’élection présidentielle. La porte sera dès lors grande ouverte pour son dauphin, que Marine le Pen propose depuis plusieurs années comme possible Premier ministre, si elle accède à la tête de l’Etat.

Succès en librairie

Le deuxième étage de la fusée Bardella est son propre succès, et l’envolée de sa cote de popularité. Son livre «Ce que je cherche» (Ed. Fayard) a dépassé les 200'000 exemplaires. Et plusieurs sondages l’ont, ces dernières semaines, placé devant Marine le Pen pour les intentions de vote. Cette dernière a notamment mal digéré une enquête d’un think tank libéral-conservateur, Hexagone, qui crédite Bardella d’un large appui s’il se présente pour la course au pouvoir suprême. Grâce, notamment, à son succès auprès des jeunes électeurs: 34% des moins de trente ans ont voté pour la liste qu’il conduisait, voici un an, pour les élections européennes du 9 juin.



Le RN est sorti des urnes, ce jour-là avec 31,37% des voix, soit plus du double du score de la liste macroniste (14,6%). Dans la foulée, le parti national populiste a réussi à faire élire 120 députés à l’Assemblée à l’issue des législatives anticipées, soit le premier groupe parlementaire..

Crispations lepénistes

Bardella contre Le Pen: le scénario est devenu encore plus sérieux après quelques «piques» lancées par la patronne du RN contre celui qui est officiellement le président du parti. En Nouvelle-Calédonie le 31 mai, Marine Le Pen a ironisé sur la méconnaissance du dossier de l’outre-mer par son dauphin. On sait aussi qu’elle a été très énervée, par la Une de l’hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles publié quelques jours plus tôt: «41% des Français jugent que Jordan Bardella possède la stature pour être président».



Au final: le sentiment, chez les partisans de Jordan Bardella, que l’affaire est entendue. Selon eux, Marine Le Pen sera de nouveau condamnée en appel, et écartée de la prochaine présidentielle. Ce qui ouvrira la voie à leur champion, bien moins marqué comme le candidat des classes populaires, et bien plus compatible avec le patronat et la droite traditionnelle.



Bardella déjà vainqueur? En politique, le pire est souvent de se croire victorieux trop tôt. Marine Le Pen compte bien s’employer à le démontrer…