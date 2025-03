Deux Alpha Jet de la Patrouille de France sont entrés en collision près de Saint-Dizier mardi après-midi. Les trois personnes à bord ont été retrouvées conscientes, deux pilotes et un passager ayant réussi à s'éjecter.

Deux avions de la Patrouille de France sont entrés en collision ce mardi. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un accident impliquant deux Alpha Jet de la Patrouille de France s'est produit mardi après-midi près de Saint-Dizier (Haute-Marne), a annoncé le ministre des Armées sur X, et trois personnes ont été «retrouvées conscientes», a précisé l'Armée de l'Air à l'AFP.

Les deux avions sont «entrés a priori en collision» à 15h35 près de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, a précisé l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP. Les deux pilotes et un passager ont pu s'éjecter et ont été «retrouvés conscients», selon la même source.

Pas de victime civile

«Ils sont en urgence relative», deux sont transportés à l'hôpital de Saint-Dizier et le troisième, «polytraumatisé» est pris en charge par l'armée», selon une source au sein des autorités interrogée par l'AFP. L'un des avions s'est écrasé dans un silo où un feu est en cours d'extinction, et il n'y aurait aucune victime civile, selon cette même source.

L'entreprise de béton Calin, dont les locaux sont situés à proximité directe de la base aérienne, a confirmé à l'AFP une intervention des pompiers, du Samu et de la police sur son site. «Les secours sont mobilisés et une coordination assurée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées», a souligné le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur X.

Le plan Sater (ndlr: acronyme de Sauvetage Aéro-Terrestre), un dispositif qui organise la recherche d'aéronefs civils ou militaire à l'aide de moyens aériens, terrestres ou radioélectriques, a été activé, selon la source au sein des autorités. En août 2024, deux pilotes de l'escadron de transformation Rafale de la base aérienne 113 étaient morts dans la collision de leurs avions dans une zone boisée en Lorraine.