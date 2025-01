Un nourrisson de sept mois décède dans un incendie en Normandie

L'incendie d'un appartement à Elbeuf en France a emporté un bébé de 7 mois ce dimanche. Sa famille a été hospitalisée. La police enquête sur les causes de l'incendie.

Des opérations de police technique et scientifique sont en cours «pour déterminer l'origine de l'incendie». (Image d'illustration) Photo: imago/PanoramiC

AFP Agence France-Presse

Un nourrisson de sept mois est mort dimanche matin dans l'incendie d'un appartement à Elbeuf (Seine-Maritime), a annoncé le parquet de Rouen.

«Trois autres enfants, le plus âgé de 12 ans, ainsi que la mère, ont été conduits à l'hôpital de Rouen, où ils sont en soins», a indiqué le procureur de la République de Rouen Sébastien Gallois dans un communiqué transmis dimanche après-midi, précisant que le bébé décédé n'était âgé que de 7 mois et non de 9 comme indiqué précédemment par une autre source.

«Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet ce matin. Elle est confiée à la DIPN 76 (direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime, ndlr)», a ajouté le magistrat, précisant que des opérations de police technique et scientifique étaient en cours «pour déterminer l'origine de l'incendie».

«Ce matin, à Elbeuf, dans un quartier politique de la ville, un nourrisson est mort chez lui à cause d'un incendie. Je pense aux victimes, à ses frères et soeurs, aux blessés, à la famille et aux proches», a réagi sur X la ministre déléguée à la Ville Juliette Méadel.