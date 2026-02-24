Une femme de 77 ans a tué son mari malade à coups de marteau à Grandfontaine, près de Besançon. Épuisée par ses responsabilités, elle a tenté de se suicider après l'acte, mais des voisins sont intervenus.

Une femme tue son mari malade à coups de marteau près de Besançon

Une femme de 77 ans, épuisée par la prise en charge au domicile conjugal de son mari malade, a été incarcérée en milieu psychiatrique pour l'avoir tué à coups de marteau près de Besançon. Après son acte, elle a tenté de mettre fin à ses jours.

La septuagénaire a été mise en examen et incarcérée dimanche pour homicide sur conjoint, a précisé mardi la vice-procureure Christine de Curraize lors d'une conférence de presse. Elle a ensuite été transférée en milieu psychiatrique en raison de son état mental.

Cette dame qui s'occupait de son mari de 88 ans, souffrant de la maladie d'Alzheimer et de problème de vessie, a reconnu en garde à vue l'avoir tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans leur maison de Grandfontaine, commune de l'agglomération de Besançon.

Intervention de voisins

Elle a expliqué qu'elle s'était réveillée la nuit et que sur un coup de tête, qu'elle liait à son état de fatigue, elle s'était emparée d'un marteau et avait porté de multiples coups sur le crâne de son mari alors qu'il dormait.

L'épouse a ensuite souhaité se donner la mort. Des voisins qui l'avaient aperçue à sa fenêtre au premier étage étaient intervenus pour lui venir en aide. Cette mère de trois enfants adultes, qui s'occupait constamment de son mari, a confié aux enquêteurs de la gendarmerie être «épuisée». L'état de santé de son mari s'était considérablement dégradé ces derniers temps et il devait rejoindre un Ehpad cette semaine.