Une fusillade à Valence devant une discothèque fait au moins un mort. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un jeune homme grièvement blessé par balles lors d'une fusillade survenue devant une discothèque près de Valence dans la nuit de jeudi à vendredi est décédé, a indiqué samedi le parquet de Privas (Ardèche). «Il est décédé en début d'après-midi» samedi, a indiqué à l'AFP la substitut du procureur Charlotte Cerna.

Agé de 22 ans, le jeune homme originaire de Romans-sur-Isère avait été atteint d'une balle dans la tête et transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Valence avec un pronostic vital engagé. Deux autres personnes, blessées plus légèrement, restent hospitalisées, a indiqué Charlotte Cerna, ajoutant que l'enquête «se poursuit» et n'a pas donné lieu à des interpellations à ce stade.

Trafic de drogues

La fusillade, qui serait liée au trafic de stupéfiants, avait éclaté vers 02H30 vendredi sur le parking d'une discothèque à Saint-Péray (Ardèche), à l'ouest de Valence, selon une source policière. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur des tirs était vêtu de noir et avait le visage dissimulé sous une cagoule. Il a fait feu avec une arme de poing avant de prendre la fuite.

Le Rugby Club Romans-Péage (RCRP), dont le jeune homme décédé était membre, lui a rendu hommage sur sa page Facebook, se disant «de nouveau anéanti» par ce décès «dans d'atroces circonstances». C'est également au sein du RCRP que jouait le jeune Thomas, tué lors d'un bal à Crépol (Drôme) en novembre 2023.

«#Nicolas n'est plus», a réagi de son côté la maire de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval sur X. «Toute une ville meurtrie par ce nouveau drame, conséquence d'un acte barbare, gratuit et totalement insensé», a-t-elle déploré.