Un ado de 16 ans meurt en France après un refus d’obtempérer

Un adolescent de 16 ans est mort à Tourcoing après un refus d'obtempérer alors qu'il circulait en scooter. Selon les premiers éléments, il aurait «percuté un poteau».

Un ado de 16 ans est décédé à Tourcoing. En scooter, il aurait tenté d'échapper à un contrôle de police (Illustration). Photo: SOPA Images/LightRocket via Gett

Un adolescent de 16 ans est mort mardi soir 11 novembre à Tourcoing, dans le nord de la France. Il aurait chuté de son scooter après un refus d'obtempérer face à la police municipale, confirme l'Agence France-Presse (AFP). D’après le procureur de Lille, Samuel Finielz, il aurait «percuté un poteau alors qu’il circulait en sens interdit», en tentant d’éviter un véhicule arrivant en face.

Les policiers affirment pour leur part se trouver à environ 150 mètres du scooter au moment de l’accident. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Un autre passager

L’accident mortel s’est produit peu après 19h, en plein centre-ville. Le jeune homme, accompagné d’un passager de 14 ans, était soupçonné d’avoir commis des infractions routières, selon une source syndicale.

Ce nouveau drame survient dans un contexte encore marqué par la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre en juin 2023 lors d’un refus d’obtempérer. Un événement qui avait provoqué une vague d’émeutes dans tout le pays.