Stéphane Bern se lance sur YouTube en septembre avec 'Le confident', une série d'entretiens inédits. L'animateur de 61 ans collabore avec l'agence Intello de Gaspard G pour atteindre un public plus jeune et explorer de nouveaux formats.

Stéphane Bern va devenir influenceur et se lance sur YouTube

Stéphane Bern se lance sur YouTube en septembre avec 'Le confident', une série d'entretiens inédits. Photo: IMAGO/Bestimage

Après Elise Lucet et Claire Chazal, l'animateurStéphane Bern débarquera sur YouTube en septembre pour des entretiens avec des personnalités «un peu éloignées» de son «univers», épaulé par l'agence du YouTubeur Gaspard G, a-t-il annoncé mercredi à l'AFP.

Avec «Le confident», format nommé en référence au double fauteuil en forme de S «qui aide à la conversation», le Monsieur patrimoine du PAF entend proposer des «rencontres tout à fait étonnantes», par exemple avec des rappeurs ou des personnalités d'internet.

«L'idée, ce n'est pas de se substituer à quoi que ce soit que je fais déjà ou qui existe, c'est d'explorer de nouveaux territoires» en se libérant du «carcan de la télévision», ajoute le présentateur de «Secret d'histoires» sur France 3.

L'animateur de 61 ans entend ainsi toucher une «jeune génération» qui regardait ses émissions enfant mais snobe désormais le petit écran. «On ne s'interdit rien» en matière de formats, assure-t-il, visant «un rythme d'au moins un entretien par mois», de 30 à 60 minutes.

Une nouvelle vie d'influenceur

Pour produire ses contenus sur YouTube et autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, Stéphane Bern a fait appel à l'agence Intello, fondée par le YouTubeur spécialisé dans l'actualité et la politique Gaspard G en 2021.

La structure, qui accompagne également la journaliste Claire Chazal, emploie «une dizaine de personnes» et «représente 25 créateurs de contenus» parlant «d'information, de culture, d'histoire, d'agriculture, de philosophie, de littérature...», précise à l'AFP Gaspard G, Gaspard Guermonprez de son vrai nom.

La collaboration avec Stéphane Bern été annoncée mardi sur LinkedIn à travers une vidéo humoristique mettant en scène l'animateur, également aux manettes d'«Au coeur de l'histoire» sur Europe 1. «On s'est beaucoup amusés, cela explique pourquoi j'aime bien travailler avec Intello», assure Stéphane Bern, saluant un soin «apporté à l'image autant qu'au fond».

«Ce rapprochement témoigne d'un intérêt qui est mutuel entre deux générations, deux univers médiatiques qu'on a eu tendance pendant longtemps à opposer mais qui, en fait, ont énormément de points communs», selon Gaspard G. Outre Claire Chazal, la journaliste Elise Lucet a également investi YouTube l'automne dernier avec «Derush», un concept produit par le média en ligne Brut pour France Télévisions.