À Cergy, une femme et ses trois enfants sont en garde à vue après le décès du père, retrouvé ligoté et bâillonné. La famille affirme avoir agi pour maîtriser sa violence sous l'emprise de l'alcool. Une enquête pour meurtre est en cours.

Un père violent meurt ligoté en France, sa famille entendue par la police

Retrouvé mort, un homme aurait été ligoté et bâillonné par sa famille à cause de son comportement violent. Photo: AFP

Une femme de 52 ans et ses trois enfants majeurs ont été placés en garde à vue après le décès à Cergy (Val-d'Oise) du père de famille, qui avait été ligoté et bâillonné, selon eux parce qu'il était violent sous l'emprise de l'alcool, a-t-on appris de sources policières.

Jeudi soir, le SAMU a été appelé vers 22H10 pour intervenir au sein d'une famille. «A son arrivée, l'équipe médicale découvrait un homme âgé de 61 ans, né en Chine, ligoté et bâillonné, ayant fait un arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués sur place, son décès était constaté à 22H47», a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Pontoise, Guirec le Bras.

Un homme violent

Quasiment aussitôt, à 23H00, «les quatre personnes présentes dans le logement» ont été placées en garde à vue, a ajouté le magistrat. Il s'agit de l'épouse chinoise du défunt, ainsi que de leurs deux fils et de leur fille, tous trois nés en France et âgés de 22 à 25 ans.

Selon les sources policières, le défunt a été décrit par ses proches comme un homme violent. Il aurait été ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif après une altercation, puis sa famille, constatant qu'il ne respirait plus, aurait tenté en vain de le ranimer, a indiqué une source policière.

Une famille dépassée par la violence

Le drame se serait passé «sur fond d'alcool et de violences conjugales» et «les enfants, pour le calmer, l'auraient attaché», a indiqué à l'AFP une autre source policière, avançant l'hypothèse selon laquelle la famille n'aurait pas su «comment gérer sa violence». Mais «cela reste à éclaircir», a souligné cette source.

Une autopsie doit permettre de connaître les causes exactes du décès, a rappelé le parquet, sans évoquer les orientations de l'enquête. Les quatre personnes gardées à vue n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ouverte en flagrance pour meurtre, l'enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN 95).