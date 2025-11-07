Une femme de 52 ans et ses trois enfants majeurs ont été placés en garde à vue après le décès à Cergy (Val-d'Oise) du père de famille, qui avait été ligoté et bâillonné, selon eux parce qu'il était violent sous l'emprise de l'alcool, a-t-on appris de sources policières.
Jeudi soir, le SAMU a été appelé vers 22H10 pour intervenir au sein d'une famille. «A son arrivée, l'équipe médicale découvrait un homme âgé de 61 ans, né en Chine, ligoté et bâillonné, ayant fait un arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués sur place, son décès était constaté à 22H47», a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Pontoise, Guirec le Bras.
Un homme violent
Quasiment aussitôt, à 23H00, «les quatre personnes présentes dans le logement» ont été placées en garde à vue, a ajouté le magistrat. Il s'agit de l'épouse chinoise du défunt, ainsi que de leurs deux fils et de leur fille, tous trois nés en France et âgés de 22 à 25 ans.
Selon les sources policières, le défunt a été décrit par ses proches comme un homme violent. Il aurait été ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif après une altercation, puis sa famille, constatant qu'il ne respirait plus, aurait tenté en vain de le ranimer, a indiqué une source policière.
Une famille dépassée par la violence
Le drame se serait passé «sur fond d'alcool et de violences conjugales» et «les enfants, pour le calmer, l'auraient attaché», a indiqué à l'AFP une autre source policière, avançant l'hypothèse selon laquelle la famille n'aurait pas su «comment gérer sa violence». Mais «cela reste à éclaircir», a souligné cette source.
Une autopsie doit permettre de connaître les causes exactes du décès, a rappelé le parquet, sans évoquer les orientations de l'enquête. Les quatre personnes gardées à vue n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ouverte en flagrance pour meurtre, l'enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN 95).
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h