Une femme de 33 ans a été mortellement poignardée samedi à Mulhouse alors qu'elle ouvrait le bar où elle travaillait. Son ex-conjoint, principal suspect, est activement recherché par la police dans cette affaire traitée comme un possible féminicide.

Une femme décède après une agression au couteau en France

Une femme est décédée à Mulhouse après avoir été agressée au couteau, son ex-conjoint est activement recherché. Photo: keystone-sda.ch

Une femme de 33 ans est décédée samedi à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, après avoir reçu «plusieurs coups de couteau», indique le parquet de la ville, ajoutant que l'auteur présumé, son ancien conjoint, est activement recherché.

Les faits se sont déroulés samedi matin quand cette femme, serveuse d'un débit de boisson, a été «victime de plusieurs coups de couteau alors qu'elle ouvrait l'établissement», précise Nicolas Heitz, procureur de la République, dans un communiqué.

Ex-conjoint suspecté

La jeune femme, de nationalité géorgienne et demeurant à Mulhouse, a été transportée à l'hôpital par les services de secours. Mais elle a succombé à ses blessures. Le parquet privilégie à ce stade la piste d'un féminicide.

Selon les premiers éléments de l'enquête, «elle aurait vécu durant trois ans avec un homme dont elle s'est récemment séparée», indique le procureur. «Cet individu est très activement recherché par les policiers», ajoute-t-il. «Tout est mis en oeuvre pour appréhender rapidement l'auteur présumé des faits et établir le déroulé exact de ce drame».

Une autopsie est également ordonnée et sera réalisée en début de semaine. Au regard de la gravité de l'affaire, le parquet de Mulhouse a saisi le Service Interdépartemental de Police Judiciaire (SIPJ) du Haut-Rhin de l'enquête en flagrance du chef d'assassinat, précise-t-il.

Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre 2024, 96 féminicides conjugaux ont été recensés par les forces de sécurité en France en 2023, sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.