Une femme décède après une agression au couteau en France

Une femme de 33 ans est décédée samedi à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, après avoir reçu «plusieurs coups de couteau», indique le parquet de la ville, ajoutant que l'auteur présumé, son ancien conjoint, est activement recherché.
Les faits se sont déroulés samedi matin quand cette femme, serveuse d'un débit de boisson, a été «victime de plusieurs coups de couteau alors qu'elle ouvrait l'établissement», précise Nicolas Heitz, procureur de la République, dans un communiqué.
Ex-conjoint suspecté
La jeune femme, de nationalité géorgienne et demeurant à Mulhouse, a été transportée à l'hôpital par les services de secours. Mais elle a succombé à ses blessures. Le parquet privilégie à ce stade la piste d'un féminicide.
Selon les premiers éléments de l'enquête, «elle aurait vécu durant trois ans avec un homme dont elle s'est récemment séparée», indique le procureur. «Cet individu est très activement recherché par les policiers», ajoute-t-il. «Tout est mis en oeuvre pour appréhender rapidement l'auteur présumé des faits et établir le déroulé exact de ce drame».
Une autopsie est également ordonnée et sera réalisée en début de semaine. Au regard de la gravité de l'affaire, le parquet de Mulhouse a saisi le Service Interdépartemental de Police Judiciaire (SIPJ) du Haut-Rhin de l'enquête en flagrance du chef d'assassinat, précise-t-il.
Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre 2024, 96 féminicides conjugaux ont été recensés par les forces de sécurité en France en 2023, sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
