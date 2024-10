Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles renvoyé au 24 et 25 mars 2025

Son état de santé en cause

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles, qui s’est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris, a été renvoyé aux 24 et 25 mars 2025, après une demande de son avocat Me Jérémie Assous. L’acteur n’était pas présent à l’ouverture du procès, son avocat ayant invoqué des raisons de santé. «Gérard Depardieu est extrêmement affecté et malheureusement ses médecins lui interdisent de se présenter à l'audience, raison pour laquelle il va solliciter un renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse être présent», avait-il déclaré en arrivant à l’audience, ajoutant qu'il souhaitait «s'exprimer» sur les faits, qu'il conteste.

Gérard Depardieu s'était vu remettre fin avril, à l'issue d'une garde à vue, une convocation devant le tribunal «pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes, sur le tournage du film 'Les volets verts'» de Jean Becker, avait indiqué le parquet.

«Aucun traitement de faveur»

Une des deux femmes, décoratrice de cinéma, avait porté plainte en février 2024 contre l'acteur – inculpé pour viols dans une autre affaire – pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes pendant le tournage de ce film, aboutissant à l'ouverture d'une enquête. «J'attends que la justice soit la même pour tous et que M. Depardieu ne bénéficie pas d'un traitement de faveur parce qu'il est un artiste», a déclaré à l'AFP son avocate, Me Carine Durrieu-Diebolt.

