Terrifiée par les avalanches, toute une station se confine

La station de Tignes, en Savoie, est en confinement de jeudi à vendredi à cause de fortes chutes de neige. La vigilance rouge avalanche impose des mesures pour protéger les 20'000 résidents.

AFP Agence France-Presse

La mairie de la station de Tignes (Savoie) a pris un arrêté de confinement de la population pour la nuit de jeudi à vendredi en raison des fortes chutes de neige attendues dans ce département placé en vigilance rouge avalanches.

La population «est confinée à son domicile ou sa résidence de vacances», de jeudi 23H00 à vendredi 06H00, indique un arrêté publié sur le site internet de la commune de Tignes. «Nous avons préféré prendre des mesures de sécurité intense pour que les personnes restent à la maison (...) ne soient pas en danger», a indiqué le maire Jean Revial sur BFMTV.

Des prévisions météo annoncent pour la nuit des vents de 60 à 100 km/h et des chutes de neige de 40 à 60 cm sur la commune, selon le maire. Le taux d'occupation de la station, située entre 1500 et 2100 m d'altitude, est actuellement de 78%, avec quelque 20'000 résidents présents pour cette semaine de vacances, a précisé à l'AFP Tignes Développement, chargé notamment de la promotion.

Pas la première fois

La station avait déjà été confinée le 17 avril 2025 à la suite d'importantes chutes de neige. D'autres communes du département ont pris jeudi des mesures d'interdiction de la circulation piétonne entre certains villages ou quartiers, selon la préfecture.

Le département de la Savoie a été placé par Méteo-France en vigilance rouge avalanche jeudi jusqu'à 22H00. Il passe ensuite en vigilance orange avalanche jusqu'à vendredi 10H00. Trois autres départements des Alpes (Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes) sont également en vigilance orange depuis mercredi soir et jusqu'à vendredi 10H00.



