Un député chinois a été agressé dans son sommeil à Paris dans la nuit du 29 au 30 janvier. Des bijoux et objets de luxe d'une valeur estimée à 6-7 millions d'euros ont été volés dans sa résidence du XVIe arrondissement.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs millions d'euros envolés: un député chinois a été agressé dans son sommeil à sa résidence parisienne et s'est fait dérober des bijoux et objets de luxe, a indiqué vendredi le parquet de Paris. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le XVIe arrondissement, un des secteurs les plus chics de la capitale.

Les policiers ont constaté «un vol sans effraction, mais l'usage indu d'une clé est aussi une circonstance aggravante», précise le parquet, confirmant RTL. La victime, «un député chinois», a été «violentée dans son sommeil et déplore le vol de plusieurs bijoux et objets de luxe pour un préjudice qu'elle estime à plusieurs millions d'euros».

Six ou sept millions d'euros

Le 1er district de police judiciaire est saisi, la Brigade de répression du banditisme (BRB) est «avisée», conclut le Ministère public. Selon le député chinois, deux malfaiteurs sont en cause, selon une source policière. Montres, broches et autres bijoux de grande valeur font partie du butin.

Les malfrats, surpris par la victime, réveillée par le bruit, lui ont assené des coups sur le crâne avant de déguerpir, toujours selon la police. Cette dernière source estime le préjudice à six ou sept millions d'euros. Aucune donnée sensible n'a été dérobée d'après la police.