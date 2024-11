Prise d'otage près de Paris, un homme retranché dans son restaurant

Les forces de l'ordre encerclent le bâtiment. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le patron d'un restaurant à Issy-les-Moulineaux, en proche banlieue parisienne, «est retranché» samedi dans son établissement où il «détient quelques employés», a indiqué à l'AFP la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Un important dispositif des forces de l'ordre encadre le restaurant à quelques dizaines de mètres du périphérique parisien, ont constaté des journalistes de l'AFP. Sur les images de l'AFPTV, on peut voir de nombreux véhicules de police et des forces de l'ordre casquées et armées barrer les rues et établir un périmètre de sécurité dans le quartier.

