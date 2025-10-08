Lors du procès de Cédric Jubillar, sa mère Nadine a exprimé ses regrets de ne pas avoir pris au sérieux ses menaces contre Delphine. Rongée par la culpabilité, elle dénonce ses théories «fantaisistes» et affirme vouloir la vérité pour ses petits-enfants.

Au procès de Cédric Jubillar, sa mère a exprimé ses regrets face aux menaces ignorées et réclame la vérité. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Rongée par la culpabilité, la mère de Cédric Jubillar, entendue lors du procès de son fils mercredi à Albi, a dit regretter de «ne pas avoir pris plus au sérieux» ses menaces de mort à l'encontre de Delphine, lui reprochant de tenter de «se couvrir» avec une théorie fantaisiste sur la disparition de son épouse.

Au onzième jour du procès, au cours d'une longue audition marquée par de nombreuses hésitations et larmes, Nadine Jubillar a été amenée à raconter cette matinée de décembre 2020, quelques semaines avant la disparition de Delphine, où son fils lui aurait dit: «J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne va la retrouver.»

«Si j'avais pris plus au sérieux cette phrase, on n'en serait pas là», a lâché Nadine Jubillar, relancée plusieurs fois par les avocats de la partie civile pour tenter de donner du sens à ces menaces. «Je n'ai pas compris la portée de ses mots au départ, j'ai mis ça sur le ton de la colère. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir donné plus de sens à cette phrase», a-t-elle poursuivi, au sujet de propos dont elle avait déjà parlé aux enquêteurs.

«Qu'auriez-vous fait de plus? Vous auriez tout fait pour l'empêcher de la tuer?», a demandé Me Laurent Nakache-Haarfi, avocat de parties civiles. «Ce sont vos mots, pas les miens», a répliqué Nadine Jubillar.

Silence de la défense

Des paroles en l'air, a martelé le peintre-plaquiste de 38 ans au cours de l'instruction, qui a toujours nié être l'auteur du meurtre dont il est accusé devant les assises du Tarn. Le corps de Delphine n'a pas été retrouvé, en plus de quatre ans de recherches. La défense, au moment de lui poser des questions, a décliné, expliquant: «Cédric nous a demandé de ne rien vous demander.»

Face aux enquêteurs, et à nouveau depuis le début du procès, Cédric Jubillar a parlé de plusieurs pistes pour expliquer la disparition de sa compagne, évoquant un départ «en Syrie» pour rejoindre le groupe Etat islamique. Des théories fantaisistes qu'il utilise «pour se couvrir», a estimé sa mère, la voix étranglée.

Cherchant d'abord fréquemment ses mots, essuyant parfois une larme au moment d'évoquer l'enfance chaotique de son fils, assis dans son box sur sa droite et qui l'a sans cesse fixée, elle a également dit avoir eu «un doute» au moment d'être entendue par les enquêteurs, peu après la disparition de Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Dès le lendemain des faits, la belle-mère de l'infirmière avait déclaré aux gendarmes: «J'espère juste que mon fils ne lui a rien fait.»

«Au fond de lui, il n'a jamais accepté» le divorce, a-t-elle souligné lors de l'interrogatoire mené par la présidente, avant de se contredire en indiquant: «Il l'aimait, mais il avait quand même accepté qu'elle veuille divorcer (...) il pouvait pas faire autrement.» Vêtue d'un ensemble bleu roi et d'un haut blanc, elle a assuré que la perte de la maison de Cagnac-les-Mines aurait représenté «la perte d'un statut social, familial, son statut d'homme», pour son fils.

«Je n'ai pas eu le choix»

Nadine Jubillar, 54 ans, a été plongée dans l'affaire judiciaire et médiatique dès l'annonce de la disparition de sa belle-fille de 33 ans, quand Cédric l'a appelée, le 16 décembre 2020 au matin, pour venir au domicile du couple, s'occuper de ses petits-enfants. A l'audience, elle a répété sa «culpabilité», d'abord de «ne pas avoir été capable» de s'occuper de Cédric enfant, qu'elle a eu à l'âge de 16 ans et qui a été placé à plusieurs reprises, puis de ne pas avoir «donné plus d'importance» aux propos de son fils.

Interrogée sur le «flicage» de la jeune infirmière par son mari, qui cherchait à trouver les traces d'une relation extraconjugale, elle a nié être «l'instigatrice» de la tentative de géolocalisation de sa belle-fille avant sa disparition, mais a répondu à la demande insistante de son fils. «Je n'ai pas eu le choix», a-t-elle dit.

Nadine Jubillar s'est constituée partie civile, «pas en tant que maman de Cédric mais en tant que mamie de Louis et Elyah», les enfants du couple Jubillar, aujourd'hui âgés de 11 et six ans. «Aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est le bien-être de ces petits et la vérité», a-t-elle déclaré.