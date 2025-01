Ledger est le leader mondial dans la conception de portefeuilles physiques de cryptomonnaies. Photo: keystone-sda.ch

Le cofondateur d'une société spécialisée dans la sécurisation des cryptoactifs et sa compagne ont été enlevés mardi en France contre rançon, avant d'être libérés par la gendarmerie, a annoncé jeudi le parquet de Paris, en faisant état de dix interpellations. David Balland, cofondateur et ex-employé de l'entreprise Ledger, a été kidnappé chez lui avec sa femme au «petit matin» mardi dans le centre de la France, puis séquestré à une cinquantaine de kilomètres, a expliqué le parquet. Sa compagne a elle été séquestrée à plusieurs endroits.

L'alerte a été donnée par Eric Larchevêque, cofondateur de l'entreprise, après avoir reçu une vidéo d'un doigt mutilé de David Balland et une demande de rançon, selon une source proche du dossier. Les ravisseurs réclamaient «le paiement d'une importante rançon en cryptomonnaie», des faits qui leur font «encourir la réclusion criminelle à perpétuité». «Une partie» de cette «rançon a été versée dans le cadre de la négociation» avec les forces de l'ordre, mais «la majorité des cryptomonnaies ont été saisies et gelées», a précisé la procureure de Paris, Laure Beccuau, lors d'une conférence de presse.

Dix personnes en garde à vue

David Balland, libéré mercredi par le GIGN - groupe d'intervention de la gendarmerie -, a été hospitalisé pour une «mutilation à la main», selon elle. Une information judiciaire sera ouverte vendredi, notamment pour «enlèvement et séquestration en bande organisée», «actes de torture ou de barbarie» ainsi qu'"extorsion avec arme».

Les dix personnes en garde à vue, neuf hommes et une femme, ont entre 20 ans et 40 ans et sont originaires de toute la France, a précisé la procureure. La plupart étaient connues de la justice pour des faits de droit commun, mais pas pour des faits en lien avec la criminalité organisée. Deux suspects ont été interpellés à la libération de David Balland mercredi, et un troisième l'a été dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il revenait sur les lieux, selon une source proche du dossier.

Les premières auditions et l'exploitation de téléphones ont ensuite permis de mettre les enquêteurs sur la piste d'Etampes, en région parisienne, où la compagne de David Balland a été retrouvée «ligotée dans le coffre d'un véhicule», a expliqué la procureure. Six personnes ont été interpellées dans cette commune et la dixième à un autre endroit. Au total, plus de 230 gendarmes ont été mobilisés.

20% des actifs numériques mondiaux

Ledger est une licorne (startup qui a dépassé le milliard de dollars) française, fondée en 2014, leader mondial dans la conception de portefeuilles physiques de cryptomonnaies, permettant à chacun de gérer en direct ses propres cryptoactifs. L'entreprise a vendu plus de 7 millions d'appareils dans plus 180 pays et en 10 langues. Elle sécurise 20% des actifs numériques mondiaux, et compte plus de 100 clients institutionnels.

Cette affaire d'enlèvement, en lien avec les cryptomonnaies, n'est pas sans rappeler celle d'un homme de 56 ans, retrouvé début janvier dans le coffre d'une voiture près du Mans (ouest), à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. Selon plusieurs médias, il s'agissait d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains, et une demande de rançon avait été faite.