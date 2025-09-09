Sébastien Lecornu remercie Macron pour sa «confiance»

Sébastien Lecornu remercie Macron de sa «confiance», salue Bayrou pour son «courage»
Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a remercié mardi sur X le président Emmanuel Macron, dont il est proche, pour sa «confiance» et salué le «courage» de son prédécesseur François Bayrou.
«Le président de la République m'a confié la tâche de construire un gouvernement avec une direction claire: la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays. Je tiens à le remercier pour la confiance qu'il me témoigne en me nommant Premier ministre», a écrit l'ancien ministre des Armées, qui «salue» également François Bayrou «pour le courage dont il a fait preuve en défendant ses convictions jusqu'au bout».
Source: AFP
Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron dans l'urgence
Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre dans l'urgence par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée.
Sébastien Lecornu devra consulter les partis politiques et constituer un nouveau gouvernement, alors que l'Assemblée Nationale est plus divisée que jamais.
«Emmanuel Macron l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois», a communiqué l'Elysée.
«Le Président de la République est convaincu que sur ces bases une entente entre les forces politiques est possible dans le respect des convictions de chacun», conclut l'Elysée.
Source: AFP
Emmanuel Macron «prend le risque de la colère sociale», dénonce le Parti Socialiste
Avec la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, Emmanuel Macron «prend le risque de la colère sociale légitime et du blocage institutionnel du pays», a dénoncé dans un communiqué le PS, qui «prend acte» de ce choix.
«Emmanuel Macron s'obstine donc dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera. Celle qui a conduit à l'échec et au désordre et qui aggrave la crise, la défiance et l'instabilité», ajoute le Parti socialiste, qui estime que «sans justice sociale, fiscale et écologique, sans mesures pour le pouvoir d'achat, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets».
Source: AFP
Edouard Philippe affirme que Sébastien Lecornu «a les qualités» pour «trouver un accord» avec les autres partis
Sébastien Lecornu «a les qualités» pour «discuter» et «trouver un accord» avec les autres partis politiques, a réagi Édouard Philippe lundi soir sur TF1, après la nomination à Matignon de son ancien secrétaire d'Etat à l'Ecologie (2017-2018) puis ministre aux Collectivités (2018-2020).
«Sébastien Lecornu me paraît avoir les qualités pour essayer d'amener à la table des gens qui ne feront pas exactement ce qu'ils souhaitent, mais qui pourront s'entendre pour éviter que la France aille plus mal», a déclaré l'ancien Premier ministre, appelant les partis au «compromis» et se disant «prêt» à en faire, «avec quelques limites», jugeant notamment que «le budget des Armées doit être préservé, le budget de la Police, le budget de la Justice, sans doute».
Source: AFP
«Nous n'irons rien négocier avec la macronie», déclare Mathilde Panot (LFI)
«Emmanuel Macron est un président qui est détesté» déclare Mathilde Panot de La France Insoumise (LFI) en appelant à des élections présidentielles anticipées.
«Nous n'irons rien négocier avec la macronie», a-t-elle affirmé auprès de BFM TV.
Le chef des Républicains Bruno Retailleau souhaite «trouver des accords» avec Sébastien Lecornu
Le chef des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau s'est dit prêt mardi soir à «trouver des accords» avec le nouveau Premier ministre Bruno Retailleau afin de bâtir une «majorité nationale».
«Je souhaite que nous trouvions des accords. Je crois qu'il y a la possibilité de construire un projet qui satisfasse ce que j'appelle la majorité nationale», a-t-il dit à la sortie d'un bureau politique de LR en «se félicitant» qu'un Premier ministre socialiste n'ait pas été nommé.
Source: AFP
«Cette décision est une gifle», dénonce le député socialiste Philippe Brun
«Cette décision est une gifle» pour les Français, a dénoncé le député socialiste Philippe Brun après la nomination de Sébastien Lecornu.
«C'est un triste jour pour la démocratie (...) les macronistes refusent toujours d'accepter leur défaite.»
«J'ai très peu de confiance dans cette nomination», indique-t-il auprès de BFM TV.
La passation entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu demain en pleine grève nationale
La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon, ont annoncé les services du gouvernement mardi soir.
La date coïncide avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initiée par divers mouvements. Sébastien Lecornu a déjà manqué de peu Matignon l'année dernière, mais François Bayrou avait imposé au forceps sa nomination avant d'être renversé par l'Assemblée nationale près de neuf mois plus tard.
Source: AFP
Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission d'Emmanuel Macron
Après l'annonce de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon a appelé à sa démission.
«Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique», a-t-il écrit sur X.
«C'est un bras d'honneur aux Français», dénonce Robert Ménard
Le Maire de Béziers a dénoncé la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre comme étant un «bras d'honneur aux Français», a-t-il déclaré auprès de BFM TV.
«Il n'y a aucune chance que ça ne règle rien du tout», a déclaré Robert Ménard. «C'est le fusible le plus proche du chef de l'Etat (...) est-ce que ça peut satisfaire les Français?»
«Il n'est pas de gauche et c'est une vraie qualité», a-t-il néanmoins reconnu.
Marine Le Pen annonce Jordan Bardella comme prochain Premier ministre
Marine Le Pen a réagit à la nomination de Sébastien Lecornu en affirmant qu'Emmanuel Macron «tire la dernière cartouche du macronisme».
Elle affirme qu'après les élections législatives, «le Preminer ministre s'appellera Jordan Bardella».
«Nous jugerons – sans illusion – le nouveau Premier ministre sur pièces, à ses actes, à ses orientations pour donner un budget à la France, et ce à l'aune de nos lignes rouges», a de son côté affirmé sur X le président du RN, disant son parti «à sa disposition pour les lui rappeler».
«Tout cela est une provocation», réagit Marine Tondelier des Ecologistes
La responsable des Ecologistes Marine Tondelier a dénoncé la prise de poste de Sébastien Lecornu comme une «provocation» de la part d'Emmanuel Macron, auprès de BFM TV.
Elle déplore ne pas avoir été consultée et dénonce une forme «d'entre-soi» imposé par le parti d'Emmanuel Macron.
La France attend lundi la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou lors d'un vote de confiance au Parlement, nouvel épisode d'une crise politique longue de plus d'un an qui fragilise Emmanuel Macron. Tous les regards sont tournés vers le président français, à la recherche de son troisième Premier ministre depuis la dissolution de 2024 qui n'a dégagé aucune majorité à l'Assemblée nationale et plongé le pays dans l'incertitude politique et budgétaire.
Après moins de neuf mois à Matignon, François Bayrou doit monter à 15h (13h GMT) à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. La réponse des 577 députés est attendue à partir de 19H00. Mais il n'y a aucun suspense: la coalition parlementaire soutenant Emmanuel Macron n'a pas la majorité et les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont prévenu qu'ils voteraient non.
La France, qui ploie chaque jour un peu plus sous le poids de sa dette publique (114% du PIB), redoute de s'enfoncer encore plus dans la crise politique. Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) pousse pour la tenue de nouvelles législatives. Selon un sondage paru dimanche, le RN et ses alliés arriveraient largement en tête du premier tour avec 33% des suffrages, devant la gauche et le camp présidentiel.