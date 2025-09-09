Sébastien Lecornu remercie Macron pour sa «confiance»

il y a 59 minutes

Sébastien Lecornu remercie Macron de sa «confiance», salue Bayrou pour son «courage»

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a remercié mardi sur X le président Emmanuel Macron, dont il est proche, pour sa «confiance» et salué le «courage» de son prédécesseur François Bayrou.

«Le président de la République m'a confié la tâche de construire un gouvernement avec une direction claire: la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays. Je tiens à le remercier pour la confiance qu'il me témoigne en me nommant Premier ministre», a écrit l'ancien ministre des Armées, qui «salue» également François Bayrou «pour le courage dont il a fait preuve en défendant ses convictions jusqu'au bout».

Source: AFP